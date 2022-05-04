Як звільнити працівника за власним бажанням в умовах воєнного стану — Finance.ua

Як звільнити працівника за власним бажанням в умовах воєнного стану

Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Згідно із законодавством, роботодавець має право звільняти працівника за його бажанням під час дії воєнного стану — закон цього не забороняє.

Який порядок розірвання трудового договору за власним бажанням передбачений в умовах воєнного стану — пояснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Це питання регулюють норми Кодексу законів про працю України та Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Стаття 38 Кодексу законів про працю передбачає, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Однак наразі заяви працівників про звільнення з роботи за власним бажанням можуть бути зумовлені неможливістю продовжувати роботу:

переїзд на нове місцe проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в iншу місцевість;

вступ до навчального закладу;

неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність;

догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом ciм’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю І групи;

вихід на пенсію;

прийняття на роботу за конкурсом, а також з iншиx поважних причин).

У такому разі власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Наголосимо, що згідно статті 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація та icнування загрози для життя i здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних pобіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання pобіт на об’єктах критичної інфраструктури).

Довідка Finance.ua:

через збройну агресію росії в Україні багато компаній повністю або частково втратили можливість працювати через окупацію, бойові дії або їх загрозу.Що таким підприємствам необхідно робити з працівниками: продовжувати утримувати штат та накопичувати борги із зарплати й податків або розірвати трудові відносини? Відповіді на ці питання дали у work.ua.

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