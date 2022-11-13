Як змінився ринок праці через обстріли та перебої зі світлом (інфографіка) — Finance.ua

Як змінився ринок праці через обстріли та перебої зі світлом (інфографіка) Сьогодні 07:34 — Особисті фінанси

Залежно від типу працевлаштування роботодавці по різному відреагували на жовтневі обстріли.

кількість вакансій на повну зайнятість суттєво не змінилася. Так, за даними сервісу OLX Робота , який спеціалізується на «блакитних комірцях»,кількість вакансій на повну зайнятість суттєво

У чотирьох з п’яти сфер, куди найбільше шукали працівників, пропозицій роботи протягом жовтня поменшало в середньому на 5%.

Зменшення активності роботодавців відбулася у першій хвилі обстрілів, однак надалі ринок встояв і продовжував наповнюватися пропозиціями роботи.

В цілому в OLX не прогнозують різкого падіння вакансій «на місці» через обстріли, оскільки український бізнес пристосовується до нових реалій та знаходить альтернативні варіанти роботи. З іншого боку, важливість забезпечення продовольством, виробництвом і постачанням сировини та відбудова зруйнованої інфраструктури будуть надалі робити робітничі професії в Україні більш актуальними.

Якщо ж розглядати типову реакцію ринку праці на сезон, то протягом листопада очікується закономірне зменшення кількості пропозицій роботи в усіх сферах, яке досягне свого мінімуму в грудні.

Чи стали роботодавці менше шукати українців на віддалену роботу

Через відключення світла багато українців, які працюють віддалено, не можуть виконувати повноцінно свою роботу. В такому разі за законом України нести збитки повинен роботодавець або ж забезпечити працівника відповідним обладнанням для безперебійної роботи. Тож цілком логічна реакція ринку — зменшення попиту на віддалене працевлаштування майже на чверть. За даними OLX Робота, найвідчутніше поменшало пропозицій роботи для адмінперсоналу та IT.

Як відреагували українці на обстріли

Згідно із останнім опитуванням Соціологічної групи «Рейтинг», у липні 39% працездатного населення в Україні не мали роботи. У червні цей показник був лише 35%. Тобто за місяць рівень безробіття зріс на 4%.

При цьому сповільнилася й динаміка показників повернення на робочі місця, яка спостерігалася останні три місяці. Серед тих, хто мав роботу до війни, тільки 59% працювали. Із них:

34% повноцінно;

19% віддалено або частково;

6% знайшли нову роботу.

Попри такі невтішні дані, українці не втрачають бажання працевлаштуватися. Підтверджують це пошукові запити на OLX, які незважаючи на обстріли на першому тижні листопада зросли:

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