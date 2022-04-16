Як змінився ринок оренди нерухомості через війну — Finance.ua

Аналітики dom.ria дослідили ситуацію з орендою нерухомості від початку війни.
За
даними аналітичного центру, в період 14-20 березня в 3 рази збільшився ринок довгострокової та подобової оренди нерухомості, в порівнянні з довоєнним періодом.
У перші тижні війни, регіонами,
де найбільше українці шукали довгострокову оренду, стали Кіровоградська (+1300%), Тернопільська (+785%) та Івано-Франківська (+670%) області.
Щодо подобової оренди, найбільше орендодавцям телефонували у Чернівецькій (+916%), Закарпатській (687%) та Хмельницькій (+536%) областях.
Що із цінами на оренду на Західній Україні?
Як пишуть Кометарі, ціни на оренду нерухомості на Західній Україні злетіли в кілька разів. Хоча керівники військових адміністрацій й закликали не завищувати вартість оренди, але на ринку нерухомості попит переміг.
Ужгород
Якщо в січні в обласному центрі Закарпаття на ОlX можна було знайти квартиру за 5-6-7 тисяч гривень на місяць, то на середину квітня середня ціна на оренду дво-трикімнатної квартири чи котеджу — 1100 доларів. Та й оголошень дуже мало — всього 7.
Журналісти змогли знайти лише два оголошення про цінову пропозицію до 10 тис. грн на місяць — подобова оренда трикімнатної квартири, 300 грн з особи та 7 тис. грн в районі залізничного вокзалу (три спальні місця).
Інші оголошення — це цінові пропозиції вище 800 доларів. Здається за однаковою ціною в 1 тис. доларів однокімнатна в центрі, двокімнатна та чотирикімнатна.
Львів
В обласному центрі більше пропозицій, а тому й ціни трохи нижчі, тут є житло на будь-який смак. На ОlX розміщено 562 оголошення. Найбільше пропозицій в ціновому сегменті від 13 тис. до 30 тис. гривень на місяць. Якщо говорити про оренду до 10 тис. грн, то серед пропозицій є й квартири, і будинки. На такий бюджет можна орендувати однокімнатну квартиру, переважно без дітей та тварин.
Пропозицій оренди на понад 10 тис. грн найбільше, квартири здають в різних районах, в основному двокімнатні або однокімнатні студії в новобудовах. За такі просять від 12 тис. до 20 тис. гривень на місяць. Можливість проживати з дітьми чи тваринами слід уточнювати.
Івано-Франківськ
По місту всього 22 оголошення — ціни нижчі, але умови різні. Квартира з євроремонтом буде коштувати більше 500 доларів. Оголошень із цінниками до 10 тис. грн журналісти нарахували лише сім. Це однокімнатки для дорослих без дітей та тварин.
За 700-800 доларів у Франківську можна знайти і трикімнатну. Є варіанти, де дозволяють утримувати тварин. В основному це квартири в новобудовах з ремонтом.
А за тисячу доларів можна орендувати трикімнатну квартиру в житловому комплексі чи котедж загальною площею 300 кв. м з п’ятьма кімнатами.
Чернівці
Щодо оренди в місті на ОlX розміщено 24 оголошення. На бюджет до 10 тис. грн можна зняти кімнату в комунальній квартирі або в гуртожитку — за 5 тис. та 7 тис. гривень на місяць відповідно. Втім, можна знайти оренду житла подобово за 300-600 грн за номер/з особи. Або поселитися в кімнаті в приватному будинку за 150 доларів чи погодитися на підселення за 100-200 доларів на місяць.
Левова частка обоголшень — із цінниками від 10 тис. грн. В основному, це дво- та трикімнатні квартири або котеджі чи приватні будинки.
Щодо оренди на понад 1 тис. доларів — орендодавці пропонують сім приміщень — квартири та котеджі. Найдорожчий котедж в селищі Мигово має п’ять спалень та три поверхи, з вигодами. Коштує оренда на місяць 2800 доларів.
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