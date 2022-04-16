Як змінився ринок оренди нерухомості через війну — Finance.ua

Як змінився ринок оренди нерухомості через війну

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Аналітики dom.ria дослідили ситуацію з орендою нерухомості від початку війни.

За даними аналітичного центру, в період 14-20 березня в 3 рази збільшився ринок довгострокової та подобової оренди нерухомості, в порівнянні з довоєнним періодом.

У перші тижні війни, регіонами, де найбільше українці шукали довгострокову оренду, стали Кіровоградська (+1300%), Тернопільська (+785%) та Івано-Франківська (+670%) області.

Щодо подобової оренди, найбільше орендодавцям телефонували у Чернівецькій (+916%), Закарпатській (687%) та Хмельницькій (+536%) областях.

Що із цінами на оренду на Західній Україні?

Як пишуть Кометарі, ціни на оренду нерухомості на Західній Україні злетіли в кілька разів. Хоча керівники військових адміністрацій й закликали не завищувати вартість оренди, але на ринку нерухомості попит переміг.

Ужгород

Якщо в січні в обласному центрі Закарпаття на ОlX можна було знайти квартиру за 5-6-7 тисяч гривень на місяць, то на середину квітня середня ціна на оренду дво-трикімнатної квартири чи котеджу — 1100 доларів. Та й оголошень дуже мало — всього 7.

Журналісти змогли знайти лише два оголошення про цінову пропозицію до 10 тис. грн на місяць — подобова оренда трикімнатної квартири, 300 грн з особи та 7 тис. грн в районі залізничного вокзалу (три спальні місця).

Інші оголошення — це цінові пропозиції вище 800 доларів. Здається за однаковою ціною в 1 тис. доларів однокімнатна в центрі, двокімнатна та чотирикімнатна.

Львів

В обласному центрі більше пропозицій, а тому й ціни трохи нижчі, тут є житло на будь-який смак. На ОlX розміщено 562 оголошення. Найбільше пропозицій в ціновому сегменті від 13 тис. до 30 тис. гривень на місяць. Якщо говорити про оренду до 10 тис. грн, то серед пропозицій є й квартири, і будинки. На такий бюджет можна орендувати однокімнатну квартиру, переважно без дітей та тварин.

Пропозицій оренди на понад 10 тис. грн найбільше, квартири здають в різних районах, в основному двокімнатні або однокімнатні студії в новобудовах. За такі просять від 12 тис. до 20 тис. гривень на місяць. Можливість проживати з дітьми чи тваринами слід уточнювати.

Івано-Франківськ

По місту всього 22 оголошення — ціни нижчі, але умови різні. Квартира з євроремонтом буде коштувати більше 500 доларів. Оголошень із цінниками до 10 тис. грн журналісти нарахували лише сім. Це однокімнатки для дорослих без дітей та тварин.

За 700-800 доларів у Франківську можна знайти і трикімнатну. Є варіанти, де дозволяють утримувати тварин. В основному це квартири в новобудовах з ремонтом.

А за тисячу доларів можна орендувати трикімнатну квартиру в житловому комплексі чи котедж загальною площею 300 кв. м з п’ятьма кімнатами.

Чернівці

Щодо оренди в місті на ОlX розміщено 24 оголошення. На бюджет до 10 тис. грн можна зняти кімнату в комунальній квартирі або в гуртожитку — за 5 тис. та 7 тис. гривень на місяць відповідно. Втім, можна знайти оренду житла подобово за 300-600 грн за номер/з особи. Або поселитися в кімнаті в приватному будинку за 150 доларів чи погодитися на підселення за 100-200 доларів на місяць.

Левова частка обоголшень — із цінниками від 10 тис. грн. В основному, це дво- та трикімнатні квартири або котеджі чи приватні будинки.

Щодо оренди на понад 1 тис. доларів — орендодавці пропонують сім приміщень — квартири та котеджі. Найдорожчий котедж в селищі Мигово має п’ять спалень та три поверхи, з вигодами. Коштує оренда на місяць 2800 доларів.

До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.