Як змінився ринок автомобільного палива з початку року — Finance.ua

Як змінився ринок автомобільного палива з початку року Вчора 19:23 — Енергетика

Як змінився ринок автомобільного палива з початку року

Баланс українського ринку дизпалива у першому півріччі-2022 скоротився на 39%, бензину — на 34%, автогазу — на 48%.

Про це свідчать НАК Нафтогаз України.

Баланс українського ринку дизпалива у січні-червні 2022 року скоротився на 39,2% (на 1,29 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до 1,99 млн тонн.

Незважаючи на припинення поставок ДП з Білорусі з березня, країна-співагресор за підсумками півріччя зберігала найбільшу частку у загальній структурі — 23% (459 тис. тонн), на другому місці Польща — 14,9% (298 тис. тонн), на третьому — РФ з часткою 13,7% (274 тис. тонн).

Зруйнований внаслідок ракетного обстрілу Кременчуцький НПЗ встиг поставити 264 тис. тонн дизпалива (частка — 13,2%).

Для порівняння, у першому півріччі-2021 Білорусь у загальній структурі постачання ДП в Україну (3,29 млн тонн) мала частку 37,6% ( 1,24 млн тонн), рф — 24,1% (793 тис. тонн), Кременчуцький НПЗ — 14,9% (489 тис. тонн).

Баланс українського ринку бензинів у січні-червні 2022 року скоротився на 34,1% (на 355 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до 687 тис. тонн.

Зруйнований Кременчуцький НПЗ забезпечив постачання на ринок країни 258 тис. тонн бензинів (частка — 37,6%), Білорусь — 169 тис. тонн (24,6%), Румунія — 115 тис. тонн (16,7%).

У першому півріччі 2021 року Білорусь мала частку 42,6% (444 тис. тонн), Кременчуцький НПЗ — 38,3% (399 тис. тонн), Литва — 11,7% (122 тис. тонн).

Баланс українського ринку автогазу (LPG) у січні-червні 2022 року скоротився на 47,5% (на 444 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до 490 тис. тонн.

Загалом за півроку війни Україна наростила імпорт автомобільного палива у 12 разів — майже з 60 тис. тонн у березні до 710 тис. тонн у серпні.

За даними Мінекономіки, якщо у березні було імпортовано лише 58,8 тис. тонн бензину, дизельного палива та зрідженого газу, то у травні постачання зросло до 380,8 тис. тонн, а в серпні — до 709,5 тис. тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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