Як змінився рівень доходів українців з початку війни (інфографіка) — Finance.ua

Як змінився рівень доходів українців з початку війни (інфографіка) Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Як змінився рівень доходів українців з початку війни (інфографіка)

Серед тих, хто мав роботу до війни, 40% працюють у звичному режимі, 17% — працюють віддалено або частково, 8% — знайшли нову роботу. 33% втратили роботу через війну і досі не працевлаштувалися.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Інфографіка: ratinggroup.ua

У 30% опитаних українців рівень доходів значно зменшився після повномасштабного вторгнення рф. 17% відповіли, що рівень їх доходів незначно зменшився. 10% респондентів втратили практично всі доходи.

Інфографіка: ratinggroup.ua

Водночас 6% відповіли, що їхній рівень доходів з початку повномасштабної війни збільшився. 36% сказали, що майже не змінився.

Інфографіка: ratinggroup.ua

«Гірша ситуація з доходами спостерігається серед мешканців півдня і сходу України, людей середнього віку, бідних і малозабезпечених, а також тих, хто втратив роботу або працюють частково», — йдеться у дослідженні.

Довідка Finance.ua:

як свідчать дані соціологічного моніторингу «Українське суспільство», оцінка суми, потрібної українській родині (у розрахунку на 1 особу на місяць), щоб жити «нормально» у 2022 році скоротилася приблизно вдвічі — з $630 до $340. Так, сьогодні пересічному українцю вистачило б 14 231 грн на місяць. У листопаді 2021 року називали цифру 16 372 грн (в середньому);

реальні доходи українців з лютого до грудня 2022 року впали приблизно на 21%.

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