Як змінювався обсяг міжнародних резервів Нацбанку у 2021-2022 роках — Finance.ua
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Як змінювався обсяг міжнародних резервів Нацбанку у 2021-2022 роках

Казна та Політика
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У жовтні міжнародні резерви України зросли на 5,5% після зниження обсягів місяцем раніше. На позитивну динаміку зростання вплинули, як повідомив Національний банк, надходження від міжнародних партнерів та зменшення чистого продажу валюти.
Крім того, свою роль відіграла переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют.
Станом на початок 2021 року в міжнародних резервах України зберігалося 29,133 млрд доларів. Три місяці поспіль обсяг резервів знижувався, у травні було зростання на 3,6%, у червні — падіння на 0,6%, потім обсяги зростали три місяці поспіль.
Як змінювався обсяг міжнародних резервів Нацбанку у 2021-2022 роках
На початок вересня резерви України становили 31,614 млрд доларів, на 9,2% більше, ніж місяцем раніше. При цьому різко зросла частка готівки, рахунків та депозитів — на 79,9%.
У грудні міжнародні резерви становили 30,598 млрд доларів. Цього січня їхній обсяг збільшився до 30,941 млрд: 23,615 млрд доларів — цінні папери; 1,558 млрд — монетарне золото; 5,769 млрд — готівка, рахунки, депозити.
На початку лютого обсяг міжнародних резервів скоротився на 6%, зокрема на 15,1% обсяг готівки, депозитів. У березні резерви скоротилися ще на 5,3%, водночас збільшилися обсяги монетарного золота. У квітні резерви зросли на 2%.
В наступні місяці обсяг міжнародних резервів скорочувався: у травні — на 4,1%, у червні — на 6,8%, у липні — на 9,1%, у серпні — на 1,8%. При цьому у квітні, червні-вересні зростав обсяг готівки, рахунків, депозитів.
У вересні резерви збільшилися на 13,6% — до 25,439 млрд доларів, у жовтні скоротилися на 5,9%. Станом на 1 листопада обсяг міжнародних резервів склав 25,244 млрд доларів.
За матеріалами:
Слово і Діло
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