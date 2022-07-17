Як змінювались донати громадян на рахунок ЗСУ з початку повномасштабної війни — Finance.ua

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Як змінювались донати громадян на рахунок ЗСУ з початку повномасштабної війни

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Як змінювались донати громадян на рахунок ЗСУ з початку повномасштабної війни
Як змінювались донати громадян на рахунок ЗСУ з початку повномасштабної війни
Сума пожертв на ЗСУ зменшується з кожним місяцем.
Про це повідомляє Опендатабот. У червні українці переказали на допомогу армії півмільярда гривень. У липні — вже 1,9 млрд грн.
Як змінювались донати громадян на рахунок ЗСУ з початку повномасштабної війни
opendatabot.ua
Сума пожертв у червні знизилась утричі за місяць — та у 12 разів у порівнянні з першими днями після вторгнення рф у лютому. Так, за останній тиждень лютого на рахунок ЗСУ було переведено 6 мільярдів гривень. Певну частку цієї суми становили «ковідні» гроші — 1000 гривень від держави, яку отримували вакциновані від COVID-19 громадяни.
У березні українці задонатили армії рекордну суму — 8,3 мільярдів гривень. Відтоді сума надходжень на рахунки ЗСУ лише зменшувалась. Загалом за понад 4 місяці від початку повномасштабної війни українці перевели на підтримку армії 17,7 млрд гривень.
Зменшення сум донатів можна пояснити як втомленістю українців від війни та загальним зменшенням доходів, так й виникненням нових масштабних волонтерських або державних ініціатив на допомогу армії.

Як допомогти українській армії

За матеріалами:
Finance.ua
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