Як змінити ім’я без паспорта: нова услуга Мінцифри — Finance.ua
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Як змінити ім’я без паспорта: нова услуга Мінцифри

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Відтепер українцям в органах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) під час замовлення та отримання адмінпослуг не потрібно носити з собою паперовий документ та робити його ксерокопії.
Про це повідомляє Мінцифри.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація актів цивільного стану є обов’язковою. Державній реєстрації підлягають:
  • народження фізичної особи та її походження;
  • шлюб;
  • розірвання шлюбу;
  • зміна імені;
  • смерть;
  • внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
Такі відомості підлягають обов’язковому внесенню до Державногореєстру актів цивільного стану громадян. У сфері ДРАЦС надаються й інші послуги, прирівняні згідно з ч. 3 ст. 3 Закону «Про адміністративні послуги» до адміністративних: повторна видача свідоцтв про ДРАЦС, надання витягів з реєстру ДРАЦС. Отже, всі ці послуги можна замовити, поділившись копією е-паспорта через смартфон.
Для цього потрібно:
  1. Оновити «Дію» та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку.
  2. Натиснути на нього та вибрати штрихкод.
  3. Надати штрих-код працівнику ДРАЦС для зчитування.
  4. Підтвердити запит на передачу даних у застосунку «Дія».
Цифрова копія паспорта з е-підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Також шеринг допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних.

Велике оновлення Дії: пенсійні, посвідки на проживання, шеринг техпаспорта та інше

За матеріалами:
Finance.ua
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