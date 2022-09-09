Як змінити ім’я без паспорта: нова услуга Мінцифри — Finance.ua

Як змінити ім’я без паспорта: нова услуга Мінцифри
Відтепер українцям в органах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) під час замовлення та отримання адмінпослуг не потрібно носити з собою паперовий документ та робити його ксерокопії.
Про це повідомляє Мінцифри.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація актів цивільного стану є обов’язковою. Державній реєстрації підлягають:
- народження фізичної особи та її походження;
- шлюб;
- розірвання шлюбу;
- зміна імені;
- смерть;
- внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
Такі відомості підлягають обов’язковому внесенню до Державногореєстру актів цивільного стану громадян. У сфері ДРАЦС надаються й інші послуги, прирівняні згідно з ч. 3 ст. 3 Закону «Про адміністративні послуги» до адміністративних: повторна видача свідоцтв про ДРАЦС, надання витягів з реєстру ДРАЦС. Отже, всі ці послуги можна замовити, поділившись копією е-паспорта через смартфон.
Для цього потрібно:
- Оновити «Дію» та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку.
- Натиснути на нього та вибрати штрихкод.
- Надати штрих-код працівнику ДРАЦС для зчитування.
- Підтвердити запит на передачу даних у застосунку «Дія».
Цифрова копія паспорта з е-підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Також шеринг допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних.
Велике оновлення Дії: пенсійні, посвідки на проживання, шеринг техпаспорта та інше
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