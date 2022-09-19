Як змінилися зарплати в Україні та де платять найбільше: дані ПФУ — Finance.ua

Як змінилися зарплати в Україні та де платять найбільше: дані ПФУ Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Як змінилися зарплати в Україні та де платять найбільше: дані ПФУ

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої заробітної плати в Україні. Інформація надана за даними податкової звітності за другий квартал 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ

За даними ПФУ, найбільша зарплата, з якої сплачені страхові внески, була у секторі «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування», де вона зросла на 59,6% до 30 257 гривень.

Інфографіка: ПФУ

У секторі «Фінансова та страхова діяльність» зарплата впала на 9,2% до 24 629 гривень.

У галузі «Професійна, наукова та технічна діяльність» зарплата впала на 3,0% до 20 140 гривень.

Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік. Передбачається, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень;

згідно з макропрогнозом, у 2022 році середня номінальна зарплата в Україні складе 14 025 гривень. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) впаде на 17,4%. При цьому продуктивність праці знизиться на 13,1%;

як свідчить аналітика Work.ua, у серпні ринок праці виріс на 20%. Найбільший приріст вакансій — у категорії «Роздрібна торгівля». Конкуренція серед шукачів спадає.

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