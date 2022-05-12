Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах Києва під час війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах Києва під час війни (інфографіка)

Вчора 20:57Особисті фінанси
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Сервіс доставки продуктів Zakaz.ua проаналізував, як змінилися ціни на продукти харчування в українських супермаркетах протягом двох місяців війни в порівнянні з довоєнним періодом.
Подорожчання спіткало майже всі споживчі товари повсякденного попиту з продуктового кошика українця.
Найбільше зросла ціна на банани, помідори, цитрусові та цукор.
Ці негативні процеси посилюють сезонне коливання цін на продукти харчування через зростання собівартості товарів на полицях в магазинах. За даними Zakaz.ua, на сьогодні ціни вже зросли в середньому на 13% в порівнянні з довоєнним періодом.
Соціально-значущі продукти
Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах Києва під час війни (інфографіка)
Овочі, що всупереч динамічний статистиці здорожчання, навпаки, впали у ціні. Мова йде про буряк та огірки, які подешевшали на 14% та 22% відповідно.
Як змінилися ціни на продукти в супермаркетах Києва під час війни (інфографіка)
Що стосується фруктів, тут подорожчання спіткало майже весь асортимент товарів. Яблука зросли в ціні на 13%, цитрусові на 33%. Найбільше підскочила ціна на банани — на 66%.
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За матеріалами: Finance.ua
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