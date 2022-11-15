Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату — Finance.ua
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Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату

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Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату
Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату
Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на бензин у жовтні 2022 року. Дизельне паливо та автогаз подорожчали.
Про це свідчать дані Держстату.
За даними статистичного відомства, у жовтні, порівняно з вереснем 2022 року, бензин А-92 подешевшав на 0,5% до 47,7 гривні за літр, бензин А-95 — на 0,3% до 49,2 гривні за літр. Дизельне паливо подорожчало на 0,5% — до 53,3 гривні за літр.
Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 3,7% — до 27,1 гривні за літр.
Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривні за літр.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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