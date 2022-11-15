Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату — Finance.ua

Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату Сьогодні 20:06 — Особисті фінанси

Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз за останній місяць: дані Держстату

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на бензин у жовтні 2022 року. Дизельне паливо та автогаз подорожчали.

Про це свідчать дані Держстату

За даними статистичного відомства, у жовтні, порівняно з вереснем 2022 року, бензин А-92 подешевшав на 0,5% до 47,7 гривні за літр, бензин А-95 — на 0,3% до 49,2 гривні за літр. Дизельне паливо подорожчало на 0,5% — до 53,3 гривні за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 3,7% — до 27,1 гривні за літр.

Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривні за літр.

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