Як змінились уподобання автомобілістів після початку війни (таблиця) — Finance.ua

Як змінились уподобання автомобілістів після початку війни (таблиця) Вчора 21:06 — Особисті фінанси

Як змінились уподобання автомобілістів після початку війни (таблиця)

Через потребу у мобільності українців продажі нових авто почали відновлюватися буквально за місяць після початку війни. Причому істотними темпами: у березні нечисленні дилери, які продовжували роботу, продали близько шести сотень легковиків, а за підсумками червня попит збільшився ушестеро — до 3,1 тисячі нових авто.

Аналітики порталу auto.ria розповіли, як змінився підхід потенційних покупців до вибору авто у періоди «до» та «після» початку повномасштабної війни в Україні.

Топ-20 найпопулярніших авто «до» (за кількістю переглядів на автомобільному порталі з 1 січня до 24 лютого 2022)

Модель авто Перегляди Середня ціна, грн 1. Kia Sportage 507 641 755 851 2. Lada Granta 167 503 263 563 3. Hyundai Tucson 158 166 931 083 4. Mercedes-Benz G 155 740 6 872 595 5. Mercedes-Benz S 146 971 5 448 095 6. Chery Tiggo 2 Pro 136 052 399 796 7. Chery Tiggo 2 134 869 338 444 8. Chery Tiggo 7 Pro 124 203 590 064 9. Lada Vesta 120 787 370 877 10. Mercedes-Benz GLE 117 026 2 680 162 11. Mitsubishi Outlander 112 911 797 500 12. Lada Niva 109 392 397 124 13. Haval H6 107 630 773 919 14. Nissan X-Trail 105 768 837 798 15. Suzuki Vitara 102 573 549 731 16. Kia Rio X 99 162 521 285 17. Toyota LC Prado 94 636 1 725 853 18. Toyota Land Cruiser 91 440 3 266 466 19. Chevrolet Cobalt 90 814 431 469 20. Range Rover 89 246 8 831 064

Завдяки переліку можна помітити, що буквально до початку війни покупці мали неабиякий інтерес до російських легковиків марки Lada (найчастіше — моделей Granta, Vesta та Niva), а також до Kia Rio X, який збирали з російських машинокомплектів у Запоріжжі. Зазначимо, що після 24 лютого найдешевші (ціною від 343 300 грн або $9 536) варіанти на ринку нових авто пропонують бренди Chery, JAC, Renault та Chevrolet.

Також для довоєнного попиту був характерним чималий інтерес до дорогих автомобілів марок Mercedes-Benz, Toyota та Land Rover. Вони, хоч і у дещо меншій кількості, присутні серед решти пропозицій і досі, однак до переліку лідерів інтересів, що не дивно, не потрапили. Хай там як, навіть у найвищому ціновому сегменті певна активність під час війни є — про це можна говорити хоча б завдяки скандальним повідомленням про суперкари, розмитнені у короткий період «нульового» імпорту вживаних авто.

Топ-20 найпопулярніших авто «після»

Модель авто Перегляди Середня ціна, грн 1. Kia Ceed 149 024 557 874 2. Chery Tiggo 2 131 966 349 621 3. Nissan Juke 123 114 649 896 4. MG HS 117 703 828 255 5. Ford Kuga 113 299 954 122 6. Hyundai Elantra 113 199 711 837 7. Hyundai Tucson 110 813 1 120 418 8. Skoda Kodiaq 106 093 1 342 743 9. Haval Jolion 101 678 628 469 10. VW Touareg 97 817 2 504 980 11. FAW X80 97 111 404 978 12. Chery Tiggo 2 Pro 96 309 444 317 13. Nissan Leaf 94 320 1 054 605 14. Opel Mokka 90 624 777 583 15. Toyota RAV4 89 721 1 022 312 16. Mitsubishi Outlander 88 268 836 962 17. Honda CB 86 315 236 843 18. Mercedes-Benz GLE 84 211 3 367 949 19. Renault Duster 81 809 597 032 20. VW Tiguan 81 053 1 440 041

Зміна лідера вподобань — справжній сюрприз: замість кросовера Kia Sportage, попереднє покоління якого розпродали якраз напочатку року (а машини нової генерації повернулись на ринок лиш наприкінці червня), після початку війни потенційні покупці активно звернули увагу на хетчбек того ж бренду — Kia Ceed, який досі не міг похвалитися великою кількістю прихильників.

Також очевидно, що після 24 лютого у переліку найпопулярніших за переглядами моделей стало значно більше пропозицій з нижчого цінового діапазону. З усім тим, на прихильність українських автомобілістів до кросоверів не здатні вплинути навіть такі колосальні випробування: серед 20 авто у переліку «не кросоверами» виявилися лише три легковики. А ще в ньому з’явився один електромобіль (Nissan Leaf) і навіть мотоцикл (Honda CB), що свідчить про збільшення інтересу до пропозицій максимально економного персонального транспорту, викликане паливною кризою.

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