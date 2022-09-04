Як зміняться ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні: прогноз на вересень — Finance.ua

Як зміняться ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні: прогноз на вересень Вчора 14:57 — Особисті фінанси

У вересні 2022 року подорожчання бензину та дизельного палива в Україні не очікується. Водночас зберігається потенціал для зниження цін на автомобільний газ.

Про це в коментарі сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

Як зазначив експерт, на глобальному ринку нафтопродуктів, починаючи із середини серпня, спостерігається зменшення маржі виробників бензину, що свідчить про стабілізацію даного сегменту. Аналогічна тенденція простежується і в частині дизельного палива, але з меншим градієнтом.

«Загалом, подорожчання нафтопродуктів у вересні очікувати не варто, навпаки має відбутись стабілізація цін на бензин та дизель на рівні 52 та 57 гривень за літр відповідно», — сказав Білявський.

За його словами, кон’юнктуру додатково стимулюватиме конкуренція серед трейдерів, яких за результатом серпня налічується понад 300 контрагентів.

Експерт вважає, що введення уніфікованої ставки акцизу (100 євро за 1000 л) на бензин, дизпальне та скраплений газ «лише уповільнить здешевлення нафтопродуктів і не матимуть визначального впливу на зростання ціни пального».

Як зазначив Білявський, ціноутворення на бензин та дизель наразі прозоре. Про це свідчить наступна інформація. Порівняно із ринком нафтопродуктів ЄС і Туреччини, максимальна роздрібна ціна бензину в Україні (1,35 євро за літр) відповідає індикативним показникам Польщі та Молдові. Подібний паритет спостерігається і у максимальній роздрібній ціні дизельного палива — 1,45 євро за літр.

«Водночас аналіз максимальних роздрібних цін на автомобільний газ (пропан-бутан) у ЄС та України вказує на потенціал зниження вартості цього виду пального в Україні до 7%», — додав експерт.

Прогноз на осінь

Білявський вважає, що у середньостроковій перспективі трьох місяців, можливе незначне здорожчання нафтопродуктів (у жовтні бензин та дизель до 53 та 58 гривень за літр відповідно) виключно за рахунок падіння курсу національної валюти до іноземної.

Він також зазначив, що скоріш за все, у вересні відбудеться сповільнення темпів падіння нафтових котирувань, зокрема через зростання транспортних зборів за прохід танкерів через Босфор та Дарданелли.

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