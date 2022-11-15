Як збільшити шанси на отримання благодійної допомоги — поради Мінсоцполітики — Finance.ua
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Як збільшити шанси на отримання благодійної допомоги — поради Мінсоцполітики

Особисті фінанси
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Як збільшити шанси на отримання благодійної допомоги — поради Мінсоцполітики
Як збільшити шанси на отримання благодійної допомоги — поради Мінсоцполітики
На платформі єДопомога благодійники на свій розсуд обирають, кому допомогти, та мають бути впевненими, що підтримають дійсно тих людей, які опинились у скрутному становищі.
Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.
«Відтепер на платформі єДопомога особа, яка постраждала від російської агресії та хоче залишити заявку, має можливість пройти верифікацію та підтвердити свою особистість за допомогою ID.Gov.ua», — сказано в повідомленні.
Як наголошують в міністерстві, людина, яка пройшла верифікацію, має більше шансів бути обраною благодійником.
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«Якщо ви вже зареєстрований користувач, то пройти верифікацію можна, перейшовши в налаштування особистого профілю на платформі єДопомога та натиснувши „Верифікуватися через ID.Gov.ua“», — додали в Мінсоцполітики
Як зазначили у відомстві, таким чином послуги для людей через платформу єДопомога стають більш адресними.

Довідка Finance.ua:

  • гуманітарна платформа єДопомога створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, Світового Банку та ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції;
  • платформа має три напрями: грошова допомога від держави (єДопомога державна); отримання та надання волонтерської допомоги (єДопомога волонтерська); виплати від міжнародних організацій (єДопомога міжнародна);
  • на платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.
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За матеріалами:
Finance.ua
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