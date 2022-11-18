Як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень світла (інфографіка) — Finance.ua

Як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень світла (інфографіка) Сьогодні 13:50 — Особисті фінанси

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що наразі 10 млн українських громадян не мають енергопостачання у домівках через пошкодження енергомережі після російських ракетних ударів. Найбільше відключень у Вінницькій, Одеській, Сумській областях і місті Києві.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві пропонує поради щодо безпечного харчування і зберігання продуктів в умовах тривалих відключень електроенергії.

Рекомендації мешканцям міста при відключенні світла:

Зробіть необхідний запас питної води та уточніть інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою. Мапа бюветів: https://cutt.ly/UMIt06S. Підготуйте запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). Намагайтесь готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час. При купівлі харчових продуктів у магазинах надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо). Придбайте термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою. За можливості робіть запас гарячих напоїв у термосах. При відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику намагайтесь рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як привило, зберігається при температурі +4°С.

Держпродспоживслужба також нагадує, що в умовах відключення електроенергії треба мати запас необхідних ліків і засобів особистої гігієни; запастися теплими речами; стежити за своєчасним заряджанням засобів зв’язку, павербанків; придбати cвічки та ліхтарики.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.