Як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень світла (інфографіка) — Finance.ua
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Як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень світла (інфографіка)

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що наразі 10 млн українських громадян не мають енергопостачання у домівках через пошкодження енергомережі після російських ракетних ударів. Найбільше відключень у Вінницькій, Одеській, Сумській областях і місті Києві.
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві пропонує поради щодо безпечного харчування і зберігання продуктів в умовах тривалих відключень електроенергії.
Рекомендації мешканцям міста при відключенні світла:
  1. Зробіть необхідний запас питної води та уточніть інформацію про найближчі до вашого будинку бювети. У разі надзвичайної ситуації бюветні комплекси столиці під’єднають до генераторів для забезпечення киян питною водою. Мапа бюветів: https://cutt.ly/UMIt06S.
  2. Підготуйте запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо).
  3. Намагайтесь готувати харчові продукти в невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.
  4. При купівлі харчових продуктів у магазинах надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (молоко тривалого зберігання в тетрапаках, сирокопчені ковбаси тощо).
  5. Придбайте термопакети з холодоелементами, тримайте їх під рукою.
  6. За можливості робіть запас гарячих напоїв у термосах.
  7. При відключенні світла для збереження харчових продуктів у холодильнику намагайтесь рідше його відкривати. Також продукти можна зберігати на балконі. Враховуйте, що швидкопсувна продукція, як привило, зберігається при температурі +4°С.
Як зберігати продукти та безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень світла (інфографіка)
Держпродспоживслужба також нагадує, що в умовах відключення електроенергії треба мати запас необхідних ліків і засобів особистої гігієни; запастися теплими речами; стежити за своєчасним заряджанням засобів зв’язку, павербанків; придбати cвічки та ліхтарики.

Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

За матеріалами:
Finance.ua
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