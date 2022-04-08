Як зберегти заощадження під час війни: поради від Фонду гарантування — Finance.ua

Як зберегти заощадження під час війни: поради від Фонду гарантування

Вчора 11:03 — Особисті фінанси

В умовах воєнного часу та непередбачуваних ситуацій, важливо з-поміж усього вберегти своє фінансове становище, щоб залишитися платоспроможними. Для цього потрібно знати, як поводитися із заощадженнями, який запас готівки мати.

Декілька важливих порад, які допоможуть зберегти ваші заощадження та спокій, дали у Фонді гарантування вкладів.

Корисні поради:

Зберігати заощадження вдома у такий час — сумнівне рішення, за два місяці війни банківська система встояла, отже міцна. Більшість своїх заощаджень краще зберігати на банківській картці з постійним доступом до власних коштів.

Якщо ви залишаєтесь в Україні та проживаєте в прифронтових містах чи смт, селах, де розрахунок карткою обмежений або його зовсім немає, знімайте готівку, скільки дозволяє ліміт банку.

Якщо ви знаходитесь в більш безпечному місці, найкраще частину коштів залишити на банківських картках, адже ніхто передбачити подальший розвиток подій не зможе, а це допоможе вберегти життя інкасаторів, які ризикують життям, коли підкріплюють банкомати готівкою.

Якщо плануєте виїзд за кордон, залишайте гроші на банківських картках, розраховуватися картками українських банків за кордоном можна без жодних проблем.

Рішення зберігати кошти на депозитному чи поточному рахунку в банку забезпечить вам 100% гарантію збереження ваших заощаджень.

Також у ФГВФО нагадали, що 17 березня 2022 року Президент України виступив з ініціативою запровадження на час дії воєнного стану 100% гарантування банківських вкладів фізичних осіб, яку підтримали Фонд гарантування вкладів та НБУ.

«Для втілення цієї ініціативи в життя 22 березня 2022 року комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України рекомендував до розгляду парламентом законопроєкту № 5542-1. із запровадженням 100% гарантій», — розповіли у відомстві.

01 квітня 2022 року цей документ ВРУ прийняла в другому читанні.

Що означають прийняті зміни для вкладників банків?

Діяти 100% гарантії починають з дня набуття законопроєктом № 5542-1 чинності для вкладників платоспроможних на цей час банків.

На час дії воєнного стану і протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії запроваджуються 100% гарантії за вкладами фізичних осіб та ФОП, якщо у період дії 100% гарантій буде розпочато процедуру виведення якогось банку, його вкладникам Фонд відшкодовуватиме усю суму вкладу (разом з нарахованими відсотками, якщо це був депозит).

Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану сума гарантованого відшкодування буде становити 600 тис. грн.

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