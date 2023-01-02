Як зберегти електроприлади під час аварійних відключень світла - поради ДСНС — Finance.ua

Як зберегти електроприлади під час аварійних відключень світла - поради ДСНС
В Україні продовжують застосовуватися аварійні та планові відключення світла через дефіцит електроенергії у системі. Електротехніка може вийти з ладу через перепади напруги після відновлення постачання.
ДСНС дало поради про те, як вберегти майно під час відключень світла.
- Відключайте електроприлади від мережі під час відключень електрики, використовуйте стабілізатори напруги.
- Включайте прилади через півгодини після подачі струму. Робити це слід поетапно, аби не з’являвся різкий стрибок споживання.
- Купуйте тільки сертифіковані електроприлади та електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовуйте їх відповідно до інструкції.
- Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів.
- Забороняється встановлювати електророзетки, вимикачі, перемикачі та подібні апарати на горючій основи (конструкції).
ДСНС закликає не використовувати газові плити для обігріву приміщень. Громадян просять не намагатися самостійно відновити електропостачання через втручання в електрощитові будинків.
Також українців закликають використовувати електрогенератори лише поза межами приміщень. До того ж, у приміщенні чи на балконі не можна розводити вогнище для обігріву.
Громадян просять з розумінням ставитися до тимчасових відключень електроенергії.
Як убезпечити свою техніку від відключень електроенергії
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