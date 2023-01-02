Як зберегти електроприлади під час аварійних відключень світла - поради ДСНС — Finance.ua

Як зберегти електроприлади під час аварійних відключень світла - поради ДСНС Сьогодні 15:13 — Особисті фінанси

В Україні продовжують застосовуватися аварійні та планові відключення світла через дефіцит електроенергії у системі. Електротехніка може вийти з ладу через перепади напруги після відновлення постачання.

ДСНС дало поради про те, як вберегти майно під час відключень світла.

﻿﻿Відключайте електроприлади від мережі під час відключень електрики, використовуйте стабілізатори напруги.

﻿﻿Включайте прилади через півгодини після подачі струму. Робити це слід поетапно, аби не з’являвся різкий стрибок споживання.

Купуйте тільки сертифіковані електроприлади та електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовуйте їх відповідно до інструкції.

Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів.

Забороняється встановлювати електророзетки, вимикачі, перемикачі та подібні апарати на горючій основи (конструкції).

ДСНС закликає не використовувати газові плити для обігріву приміщень. Громадян просять не намагатися самостійно відновити електропостачання через втручання в електрощитові будинків.

Також українців закликають використовувати електрогенератори лише поза межами приміщень. До того ж, у приміщенні чи на балконі не можна розводити вогнище для обігріву.

Громадян просять з розумінням ставитися до тимчасових відключень електроенергії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.