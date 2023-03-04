Як заощадити при купівлі авто — Finance.ua

Як заощадити при купівлі авто Сьогодні 17:30 — Особисті фінанси

Як заощадити при купівлі авто

Минулий рік став катастрофічним для українського авторинку. Велику кількість автомобілів було втрачено через дії російських окупантів.

Хоч обсяги продажів авто значно впали, все-таки українці не перестали купувати нові колеса, пишуть Вікна.

Український авторинок під час війни

Якщо в 2021 році було продано 103 000 нових автомобілів, то за минулий рік лише 40 000. Тобто падіння ринку становить 62%.

«Але головне, що ринок вистояв», — каже голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко.

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Зараз, навіть якщо ти хочеш купити нову автівку, одразу із салону на ній не виїдеш. Треба зачекати місяць, а то й два. Адже автомобілі завозять в Україну в обмеженій кількості з міркувань безпеки.

Також через війну логістичні шляхи значно ускладнились. Автовози вистоюють черги на кордоні, їдуть набагато довшими маршрутами, бо доставляти морем машини тепер проблематично.

Як заощадити при купівлі авто

Ціни на нові авто нині досягають просто шалених значень. Адже курс долара , якщо порівняти з тим, який був до повномасштабного вторгнення, значно зріс.

Утім, тут є приємні нюанси. Особливо для тих, хто зберіг заощадження в доларі й давно планував покупку автомобіля. Деякі автодилери знизили вартість авто, якщо рахувати в іноземній валюті.

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По-перше, завдяки тому, що імпортери орієнтуються на офіційний курс НБУ, а не той, що є в обмінниках. А по-друге, сама політика Нацбанку допомогла утримати ціни від різких стрибків.

Щоб авто зараз купували, назустріч йдуть і банки. Вони пропонують фактично безвідсоткові кредити на два чи три роки.

Утім, для цього обов’язково треба робити страховку каско, яка може досягати 8% вартості машини. Та багатьом людям навіть з такими умовами нові автівки зараз просто не по кишені. Тому чимало хто обирає такі ж, але вживані. При цьому можна розглядати не дуже популярні, а отже, дешевші моделі. Їхні ціни коливаються у межах $3000— 8000.

Тим часом автодилери сподіваються, що авторинок незабаром зможе стабілізуватись, та завозять в Україну все нові й нові моделі.

Додамо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/в авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

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