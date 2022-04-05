Як заощадити на автострахуванні в Європі — Finance.ua

Як заощадити на автострахуванні в Європі

Вчора 19:05 — Страхування

Як заощадити на автострахуванні в Європі, oneclick.ua

З 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабну війну проти України, понад 4,1 млн українців виїхали за кордон. Виїзд до Європи на власному транспорті — зручний, але недешевий варіант.

Де не варто переплачувати за автострахування, а де його потрібно придбати, Finance.ua детально розповідає в статті Автострахування в Європі для українців: де заощадити

Польща. При перетині кордону Польщі можна оформити безкоштовну страховку — Автоцивілку на 1 місяць. Її надають три страхові компанії:

PZU;

ERGO;

Warta.

Така страховка діє лише на території Польщі. Після закінчення терміну вам доведеться оформити новий поліс.

Якщо плануєте їхати вглиб Європи, майте на увазі — вам необхідно мати Автоцивілку кожної «транзитної» країни, через яку ви проїжджатимете.

Істотно заощадити вам дозволить Зелена картка. Це, по суті, та сама Автоцивілка, тільки міжнародного зразка. На сьогоднішній день вона діє у понад 40 країнах, тобто у всій Шенгенській зоні та деяких країнах СНД.

Чехія. Чехія також надає безкоштовну страховку — Автоцивілку на 2 місяці. Така страховка діє тільки на території Чехії. Виїхати з нею в іншу країну вам не вдасться, а після закінчення терміну дії цього поліса потрібно буде оформити нову страховку.

Молдова. Ніхто з прикордонників — ні українських, ні молдавських — не перевірятиме у вас наявність Зеленої картки. Проте після в’їзду на територію Молдови українці матимуть 24 години на придбання страхового поліса. Або це буде місцева Автоцивілка, або Зелена картка, виписана молдавською страховою. Найвигідніше заздалегідь Ніхто з прикордонників — ні українських, ні молдавських — не перевірятиме у вас наявність Зеленої картки. Проте після в’їзду на територію Молдови українці матимуть 24 години на придбання страхового поліса. Або це буде місцева Автоцивілка, або Зелена картка, виписана молдавською страховою. Найвигідніше заздалегідь придбати Зелену картку в Україні.

Німеччина. Німці дозволили українцям перебувати на території своєї країни без страхового поліса до 31 травня 2022 року. У разі ДТП відповідальність бере на себе місцеве страхове бюро — аналог нашого МТСБУ.

Угорщина. На кордоні українці можуть придбати автострахування за зниженою ціною. Поліс на 30 днів коштуватиме 3 євро. Це так званий поліс Прикордонного страхування, який діятиме в країнах ЄС та Швейцарії. Після закінчення терміну доведеться купувати повноцінну страховку.

Данія. Для біженців з України країна надає поліс прикордонного страхування на 30 днів безкоштовно.

Естонія. Країна надає поліс Прикордонного страхування до 3 місяців безкоштовно, проте залишає за собою право скасувати це рішення в будь-який час.

Австрія. Наразі немає знижок або безкоштовних автостраховок, але країна підтримала українців і звільнила від оплати віньєтки (віньєтка у формі наклейки продається в австрійських автоклубах, поштових відділеннях, на заправках, поширюється разом з газетами та журналами. — Ред.) для пересування.

Ціна питання

Наявність страхового поліса для авто — обов’язкова умова законного перебування вашого транспорту в Європі. Ви можете оформити поліс Зелена картка, що діє на території всієї ЄС, та вільно пересуватися, або локально в певній країні оформити Автоцивілку.

Трохи математики: Автоцивілка в Європі в залежності від країни коштує від 400 до 900 євро на рік. Придбана в Україні Зелена картка на рік — близько 200 євро. Економія значна, а переплата в наш час — недоступна розкіш.

За відсутність полісу автострахування штраф залежно від країни може становити від 150 до 1 тис. євро.

Що робити, якщо безкоштовний поліс закінчується, а ви поки що не плануєте повертатися?

Тут є два варіанти:

купити Автоцивілку країни, де ви перебуваєте;

замовити поліс Зелена картка онлайн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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