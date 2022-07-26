Як замовити дублікати свідоцтв та витяги із реєстрів актів цивільного стану онлайн — Finance.ua

Як замовити дублікати свідоцтв та витяги із реєстрів актів цивільного стану онлайн Вчора 15:12 — Особисті фінанси

Українці можуть замовити дублікати свідоцтв та витяги із реєстрів актів цивільного стану онлайн. Відповідна послуга стала доступною з 21 липня на порталі «Дія». Про це нагадали фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Як документи можна замовити? За допомогою єСервісу можна замовити, зокрема, свідоцтва та витяги з реєстру, що засвідчують державну реєстрацію:

народження;

смерті;



зміни імені;



шлюбу;



розірвання шлюбу.



Звертаємо увагу, що отримати відповідні документи можна як щодо себе, так і стосовно найближчих родичів. Щоправда, в останньому випадку під час заповнення заяви необхідно додати сканкопії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Власне порядок дій для замовлення дублікатів свідоцтв та витягів онлайн буде таким:

Зайдіть на портал "Дія та авторизуйтеся за допомогою електронного підпису або BankID.

У меню «Послуги» оберіть пункт «Довідки та витяги».

Знайдіть у переліку потрібний вам документ.

Вкажіть, стосовно кого замовляєте документ, та причину для його повторного замовлення (наприклад, попереднє свідоцтво було вкрадено, знищено, загублено, пошкоджено тощо).

Перевірте дані про заявника та зазначте додаткову інформацію (за потреби).

Оберіть зручний спосіб отримання документу: із доставкою додому Укрпоштою (за винятком тимчасово окупованих територій) або шляхом отримання в обраному відділі ДРАЦС.

Оплатіть послугу та очікуйте на сповіщення про готовність документу.

Експерти звертають увагу, що передзамовлення онлайн не є обов’язковим для отримання відповідних документів. За бажанням оформити дублікати наведених вище свідоцтв та витягів можна буде під час безпосереднього звернення до найближчого працюючого відділу ДРАЦС. Тим не менше подання заяви через портал «Дія» скорочує час очікування у чергах та дозволяє отримати необхідні документи з доставкою додому.

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