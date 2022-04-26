Як замовити або перевипустити платіжну картку, якщо відділення банків не працюють — Finance.ua
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Як замовити або перевипустити платіжну картку, якщо відділення банків не працюють

Вчора 08:05Фінтех і Картки
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Як замовити або перевипустити платіжну картку, якщо відділення банків не працюютьЯк замовити або перевипустити платіжну картку, якщо відділення банків не працюють
Зараз доступні дві опції для власників карток, строк дії яких скінчився.
Про це повідомляє Національний банк України.
Перша: багато банків продовжили строк дії платіжних карток на певний термін (на два, три, шість місяців). У такому випадку немає потреби в перевипуску карток. Деякі банки автоматично подовжили строк дії карток, до деяких банків клієнту необхідно звернутися із таким запитом самостійно. Дізнайтеся на сайті вашого банку або в його контакт центрі про таку можливість.
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Друга: у мобільному додатку вашого банку випустіть віртуальну картку. Такі картки не мають фізичного носія, тільки реквізити. Як і у звичайної пластикової картки, це 16-значний номер, термін дії та тризначний код, який потрібно вводити для підтвердження операції в інтернеті.
Також віртуальну картку в більшості банківських продуктів можна додати в GooglePay або ApplePay та розраховуватися смартфоном чи іншим гаджетом в торгових мережах. Про цю можливість також уточнюйте у свого банку.

Що робити, якщо платіжна картка втрачена?

У разі викрадення або втрати картки необхідно її оперативно заблокувати. Це можна зробити:
  • зателефонувавши до клієнтської підтримки банку (телефони є на сайті банку, також рекомендуємо завчасно записати в свій телефон номер банку, вказаний на звороті картки);
  • через мобільний/інтернет банкінг;
  • звернувшись у банківське відділення.
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Щодо відновлення картки чи відкриття нового рахунку в умовах воєнного стану варто звернутися безпосередньо до банку, де ви обслуговуєтесь.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
Подивитися варіанти
За матеріалами: Finance.ua
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