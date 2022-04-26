Як замовити або перевипустити платіжну картку, якщо відділення банків не працюють — Finance.ua

Перша: багато банків продовжили строк дії платіжних карток на певний термін (на два, три, шість місяців). У такому випадку немає потреби в перевипуску карток. Деякі банки автоматично подовжили строк дії карток, до деяких банків клієнту необхідно звернутися із таким запитом самостійно. Дізнайтеся на сайті вашого банку або в його контакт центрі про таку можливість.
Друга: у мобільному додатку вашого банку випустіть віртуальну картку. Такі картки не мають фізичного носія, тільки реквізити. Як і у звичайної пластикової картки, це 16-значний номер, термін дії та тризначний код, який потрібно вводити для підтвердження операції в інтернеті.
Також віртуальну картку в більшості банківських продуктів можна додати в GooglePay або ApplePay та розраховуватися смартфоном чи іншим гаджетом в торгових мережах. Про цю можливість також уточнюйте у свого банку.
Що робити, якщо платіжна картка втрачена?
У разі викрадення або втрати картки необхідно її оперативно заблокувати. Це можна зробити:
зателефонувавши до клієнтської підтримки банку (телефони є на сайті банку, також рекомендуємо завчасно записати в свій телефон номер банку, вказаний на звороті картки);
Щодо відновлення картки чи відкриття нового рахунку в умовах воєнного стану варто звернутися безпосередньо до банку, де ви обслуговуєтесь.
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