Як замовити або перевипустити платіжну картку, якщо відділення банків не працюють — Finance.ua

Як замовити або перевипустити платіжну картку, якщо відділення банків не працюють

Вчора 08:05 — Фінтех і Картки

Як замовити або перевипустити платіжну картку, якщо відділення банків не працюють

Зараз доступні дві опції для власників карток, строк дії яких скінчився.

Про це повідомляє Національний банк України.

Перша: багато банків продовжили строк дії платіжних карток на певний термін (на два, три, шість місяців). У такому випадку немає потреби в перевипуску карток. Деякі банки автоматично подовжили строк дії карток, до деяких банків клієнту необхідно звернутися із таким запитом самостійно. Дізнайтеся на сайті вашого банку або в його контакт центрі про таку можливість.

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Друга: у мобільному додатку вашого банку випустіть віртуальну картку. Такі картки не мають фізичного носія, тільки реквізити. Як і у звичайної пластикової картки, це 16-значний номер, термін дії та тризначний код, який потрібно вводити для підтвердження операції в інтернеті.

Також віртуальну картку в більшості банківських продуктів можна додати в GooglePay або ApplePay та розраховуватися смартфоном чи іншим гаджетом в торгових мережах. Про цю можливість також уточнюйте у свого банку.

Що робити, якщо платіжна картка втрачена?

У разі викрадення або втрати картки необхідно її оперативно заблокувати. Це можна зробити:

зателефонувавши до клієнтської підтримки банку (телефони є на сайті банку, також рекомендуємо завчасно записати в свій телефон номер банку, вказаний на звороті картки);

через мобільний/інтернет банкінг;

звернувшись у банківське відділення.

Щодо відновлення картки чи відкриття нового рахунку в умовах воєнного стану варто звернутися безпосередньо до банку, де ви обслуговуєтесь.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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