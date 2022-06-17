Як захистити гроші на банківських рахунках під час війни: інструкція від Держспецзв'язку та НБУ — Finance.ua

Як захистити гроші на банківських рахунках під час війни: інструкція від Держспецзв'язку та НБУ

Вчора 09:48 — Фінтех і Картки

Фахівці зазначають , що у воєнний час зловмисники почали спекулювати на тему надання державної допомоги громадянам, які постраждали від бойових дій. Крім того, виманюють гроші під виглядом допомоги українській армії чи постраждалим людям. З 24 лютого Кіберполіція впіймала близько 500 підозрюваних в онлайн-шахрайстві.

Як же захистити свої кошти на банківських рахунках:

встановити додаток банку для контролю витрат і списань;

підключити послугу SMS-банкінгу для отримання повідомлень про операції за рахунком;

для входу використовувати двофакторну авторизацію або біометричний захист;

поставити PIN на SIM-карту з фінансовим номером, використовуючи складні комбінації цифр (не варто ставити дату народження);

встановити антивірусну програму на комп’ютер і смартфон;

нікому не розголошувати конфіденційні дані, такі як PIN-код, логін, пароль, CVV, фінансовий номер телефону, коди та паролі, які надсилає банк;

не зберігати паролі та коди на смартфоні або в мессендерах;

використовувати різні паролі та PIN-коди;

встановити ліміт для оплати в інтернеті;

заборонити віддалений перевипуск SIM-картки мобільним операторам;

регулярно оновлювати мобільні програми, необхідні для безпеки.

Як обманюють українців: найпопулярніші схеми

Представники профільних відомств розповіли про найпоширеніші схеми шахрайства та пояснили, що треба робити, щоб не потрапити на прийоми злочинців, але й не втрати можливість допомогти нужденним під час війни.

Перший сценарій: знайомий просить надіслати гроші у соцмережі чи месенджері

У такому випадку існує ризик, що шахраї зламали акаунт особи. Тому слід зв’язатися з людиною для уточнення через інший канал зв’язку, наприклад, зателефонувати або написати на електронну пошту. Якщо він не надсилав повідомлення, то розповісти про злом, порадити змінити пароль і налаштувати двофакторну автентифікацію.

Другий сценарій: фейкова інформація про надання фіндопомоги

Шахраї можуть поширювати у мережі інформацію про надання фінансової допомоги. Вони можуть називатися установами та банками. Найчастіше повідомлення містять посилання на чат-бот або сайт, де нібито можна дізнатись додаткову інформацію.

Якщо вам у месенджері, соц мережі або на email надійшло повідомлення про надання фінансової допомоги від імені держустанови або банку (можливо, і відкрита публікація), яке містить посилання на чат-бот або сайт, де можна дізнатися додаткову інформацію. У жодному разі не можна переходити за такими посиланнями, які, швидше за все, є фішинговими, не варто також розголошувати конфіденційну інформацію, таку як дані картки або пароль від онлайн-банкінгу. Якщо ж такі відомості вже розкриті, необхідно звернутися до банку та заблокувати картку.

Третій сценарій: евакуаційний рейс, на який записують лише за передоплатою

Аферисти також часто поширюють повідомлення про евакуаційний рейс за умови передплати.

Експерти радять: перевіряти інформацію про евакуаційні рейси, гуманітарні коридори необхідно тільки на офіційних ресурсах, а також обирати післяплату перевезень. Якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму на сайті Кіберполіції.

Четвертий сценарій: продаж неіснуючих товарів в інтернеті за передоплатою

Часто зловмисники можуть «продавати» речі онлайн, яких насправді не існує.

Тому потрібно перевіряти онлайн-магазини та віртуальні торгові майданчики, а також їхні назви та вебадресу (злочинці можуть змінити один або кілька символів, зберігши візуальну схожість), за можливості оплачувати лише після отримання та перевірки. Завести віртуальну картку для онлайн-шопінгу та переводити на неї лише суму, необхідну для оплати бажаної речі. Не розголошувати PIN-код і CVV від картки. Не переходьте на сторонні платформи для обговорення деталей покупки.

П’ята схема: шахрайство псевдопокупців

Зловмисник питає реквізити картки й обіцяє відправити гроші в певний час. Саме в цей час його спільник дзвонить від імені служби безпеки банку та нібито для зарахування коштів просить запровадити код активації, а насправді називає реквізити підконтрольних рахунків, куди жертва через незнання відправляє власні накопичення.

Шоста схема: псевдодопомога військовим

Нова афера «у старій обгортці». Вона полягає у розсиланні повідомлень про начебто про збір коштів для військових.

Фахівці радять переказувати гроші лише через офіційні фонди, благодійні організації або людям, яких ви знаєте особисто і яким довіряєте. Не переходьте за сумнівними посиланнями і не вказуйте на сторонніх ресурсах дані вашої банківської картки.

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