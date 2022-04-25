Як захистити фінанси під час війни: особистий план Маршалла (конференція) — Finance.ua
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Як захистити фінанси під час війни: особистий план Маршалла (конференція)

Вчора 13:03Особисті фінанси
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12 та 13 травня для українців буде проведено масштабну онлайн конференцію «Мої фінанси під час війни: захист та контрнаступ — особистий план Маршалла», що охопить усі фінансові та соціальні питання воєнного часу від оформлення трудових відносин з українськими та іноземними роботодавцями до ефективних капіталовкладень, що допоможуть вам задрейфувати у буремному фінансовому вихорі сьогодення.
Як захистити фінанси під час війни: особистий план Маршалла (конференція)
Чому це зараз потрібно? Війна вносить у життя українців свої корективи. Безжалісною рукою вона відняла у нас близьких, домівки, улюблену справу, свободу, впевненість, похитнула віру у справедливість і людяність. У пошуках порятунку багато українців покинули свої домівки і роз’їхались по всьому світу. Хтось залишився на рідній землі, а дехто перетнув кордон. Але проблема пошуку джерел прибутку не має кордонів, адже як в Україні, так і за її межами надзвичайно гостро стоїть питання забезпечення своїх родин на рівні звичного довоєнного життя.
Пошук систематичних джерел прибутку, заощадження та ефективне інвестування заробленого — це основні три складові добробуту кожного українця. Саме така формула добробуту була закладена в основу нашої онлайн-конференції.
Конференція поділена на два дні:
  • протягом першого висвітлюватимуться гострі соціально-юридичні аспекти працевлаштування українців в Україні та за кордоном, оцінки збитків за пошкоджене майно, а також мова йтиме про соціальні гарантії від держави для внутрішньо переміщених осіб та родин українських захисників;
  • на другий день поговоримо про заощадження та інвестиції з секретними лайфхаками від експертів у сфері криптовалюти, фондових ринків та нерухомості.
Для широкого висвітлення усіх заявлених тем запрошено 15 експертів, які мають успішний багаторічний досвід у своїй галузі.
Участь в конференції є символічно платною зі зручними варіантами участі; а частину зібраних коштів буде направлено на підтримку наших славних героїв — Збройні сили України!

Детальніше про конференцію

За матеріалами: Finance.ua
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