Як за відкритими даними перевірити чи працюють в Україні компанії росіян та білорусів — Finance.ua

Як за відкритими даними перевірити чи працюють в Україні компанії росіян та білорусів
Вчора 13:00 — Фондовий ринок
В Мінцифри працюють над розвитком та популяризацією сфери відкритих даних, адже це дієвий інструмент прозорості влади та бізнесу.
В Україні зареєстровано 17 тисяч компаній, власниками яких є громадяни або особи пов’язані з росією чи білоруссю.
Тому зараз українським підприємцям дуже важливо знати, з ким вони укладають партнерські стосунки — з друзями країни чи ворогом.
Щоб перевірити підприємство та вберегтися від небажаного партнерства, є два способи:
- Через чатбот Опендатабот.
- Надішліть боту назву компанії або ж її код.
- Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.
- Через сайт YouControl за допомогою картки юридичної особи й інструменту «Експрес-Аналіз».
«Закликаємо всі українські компанії розірвати будь-яку співпрацю з країною-агресором та співагресором.Захистимо ринок України від окупантів! Знищимо ворога разом», — написали в Мінцифри.
Борітеся
— поборемо! Слава Україні!
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