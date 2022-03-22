Як за відкритими даними перевірити чи працюють в Україні компанії росіян та білорусів — Finance.ua
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Як за відкритими даними перевірити чи працюють в Україні компанії росіян та білорусів

Вчора 13:00Фондовий ринок
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В Мінцифри працюють над розвитком та популяризацією сфери відкритих даних, адже це дієвий інструмент прозорості влади та бізнесу.
В Україні зареєстровано 17 тисяч компаній, власниками яких є громадяни або особи пов’язані з росією чи білоруссю.
Тому зараз українським підприємцям дуже важливо знати, з ким вони укладають партнерські стосунки — з друзями країни чи ворогом.
Щоб перевірити підприємство та вберегтися від небажаного партнерства, є два способи:
  • Надішліть боту назву компанії або ж її код.
  • Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.
  • Через сайт YouControl за допомогою картки юридичної особи й інструменту «Експрес-Аналіз».
Список міжнародних компаній, які продовжують працювати у путінській росії (оновлено)
«Закликаємо всі українські компанії розірвати будь-яку співпрацю з країною-агресором та співагресором.Захистимо ринок України від окупантів! Знищимо ворога разом», — написали в Мінцифри.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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