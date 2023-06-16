Як за рік змінився ринок коворкінгів — Finance.ua

Як за рік змінився ринок коворкінгів Сьогодні 19:45 — Нерухомість

Як за рік змінився ринок коворкінгів

Асоціація коворкінгів України дослідила, як змінився стан ринку коворкінгів під час повномасштабної війни, передає Vector.

Організатори опитали 40 операторів і власників робочих просторів (79% були представниками мережевих коворкінгів), а також 630 клієнтів з різних сфер бізнесу.

Географія дослідження покриває 13 міст: Київ, Львів, Ужгород, Ірпінь, Житомир, Івано-Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Кременчук, Кропивницький, Одеса, Чернівці.

Виявилось, що 53% респондентів, які закривали свої коворкінги, уже відновили роботу. 50% зазначили, що закривалися через неокупність діяльності, 30% — через тимчасову окупацію чи пошкодження локації. 10% респондентів призупиняли роботу задля розширення локації, стільки ж — не змогли домовитися з власниками приміщень. 6 коворкінгів повністю закрилися у Києві, Ірпені та Одесі.

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На питання, чи мають плани щодо розширення мереж у 2023-му, варіанти «так» та «ні» обрали по 50% операторів коворкінгів, що долучились до дослідження.

Середнє зниження цін на коворкінги в Києві складає 5−10%, 6−14% — в інших регіонах.

Найбільші середні показники заповненості коворкінгів за рік повномасштабної війни спостерігалися протягом четвертого кварталу 2022 року. У перші три місяці 2023-го цей показник впав до 61,8%.

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45% клієнтів коворкінгів називають наявність укриття/стабільного інтернету/електроенергії основним фактором для продовження чи початку роботи у коворкінгу. Для 28% опитаних це можливість спілкування/колаборації у межах коворкінг ком’юніті. 22% назвали визначальним фактором рівень сервісу та розташування, а 18% — наявність знижок.

Майже 60% резидентів коворкінгів — зі сфери ІТ та технологій. На другому місці — маркетинг з близько 20%.

Основними факторами для подальшого розширення своїх мереж коворкінгів оператори коворкінгів називають:

стійку заповнюваність локацій на рівні понад 80%;

відновлення економіки до довоєнного рівня;

вигідні умови суборенди;

повне завершення військових дій на території України.

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