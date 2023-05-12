Як визначається фактична кількість днів перебування у відрядженні — Finance.ua

Як визначається фактична кількість днів перебування у відрядженні
В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області нагадують, що фактична кількість днів перебування у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування особи у відрядженні.
Фактична кількість днів перебування у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування особи у відрядженні.
Такими документами можуть бути:
- проїзні документи;
- рахунки за проживання;
- відмітки прикордонних служб про перетин кордону;
- будь-які інші документи, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні.
Це зазначено у п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.
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