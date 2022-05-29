Як враховуються доходи та майно у Німеччині для отримання допомоги по безробіттю — Finance.ua

Як враховуються доходи та майно у Німеччині для отримання допомоги по безробіттю

Вчора 10:30 — Особисті фінанси

Вже з 1 червня всі працездатні українці, які знайшли прихисток від війни в Німеччині та отримали статус тимчасового захисту, мають право на отримання допомоги з безробіття ІІ (Arbeitslosengeld II або ALG ІІ, також відому як Hartz IV або SGB ІІ).

Перш ніж отримувати фінансову допомогу, ви повинні використовувати власні кошти, тобто свої доходи та майно, яке може бути реалізовано (за винятком, наприклад, предметів домашнього побуту).

Доходом вважається будь-яке отримання грошей після подання заяви. Майно — це те, чим ви володіли до подання заяви та що піддається виміру в грошах.

Допомогу з безробіття ви можете отримувати й у тому випадку, якщо у вас є робота, але ваш дохід є недостатнім для забезпечення засобів для існування.

Допомоги відповідно до SGB II надаються лише за заявою. Тому вам слід зареєструватися в своєму центрі зайнятості в Німеччині якомога раніше. Подання заяви безкоштовне. Формуляри можна отримати в центрі зайнятості чи завантажити з інтернету.

В заяві потрібно буде вказати особисті дані, дані всіх членів родини та утриманців, відомості про наявний дохід і майно.

Якщо ви ще недостатньо добре володієте німецькою мовою, можете для подання заяви привести з собою того, хто нею володіє. Якщо у вас немає такої можливості, дізнайтеся у своєму центрі зайнятості, чи можуть вам надати перекладача.

Після подання заяви ви маєте особисто з’являтися до свого центру зайнятості, якщо вас про це попросять. Якщо ви не можете прийти в призначений час, негайно повідомте про це свій центр зайнятості і вкажіть причину.

При появі будь-яких змін, які можуть вплинути на забезпечення (наприклад, початок роботи або навчання, переїзд, народження дитини, збільшення спільноти потреб), ви маєте негайно повідомити центр зайнятості.

В іншому випадку для вас можуть виникнути негативні наслідки (повернення зайво виплачених допомог, адміністративне або кримінальне переслідування).

Непрацездатні українці, які не є членами спільноти потреб, мають звертатися за соціальною допомогою у соціальну службу Sozialamt.

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