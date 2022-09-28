Як ВПО отримати безоплатне лікування або необхідні медичні препарати — Finance.ua

Як ВПО отримати безоплатне лікування або необхідні медичні препарати
Під час воєнного стану в Україні діє спрощений доступ громадян до первинної медичної допомоги. Українці можуть звернутись по медичну допомогу незалежно від місця підписання декларації, повідомляє портал visitukraine.today. А у випадках невідкладних ситуацій виклик швидкої медичної допомоги за номером 103 безкоштовний незалежно від місця знаходження в Україні чи наявності декларації.
До яких лікарів не потрібне направлення:
- гінеколог;
- психіатр;
- стоматолог;
- нарколог;
- фтизіатр;
- педіатр;
- ургентна госпіталізація.
В інших випадках необхідно звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.
Внутрішні переселенці можуть бути прийняті у будь-якому медзакладі охорони здоров’я, який має договір з Національною службою здоров’я України (уточнити перелік медичних закладів, які працюють з НСЗУ можна за номером 16-77).
Також ВПО мають право на безкоштовні ліки при перебуванні у стаціонарі або в межах програми «Доступні ліки». Наразі в програму входять такі препарати для лікування:
- серцево-судинних хвороб;
- профілактики інсультів та інфарктів;
- діабету ll типу;
- нецукрового діабету;
- бронхіальної астми;
- розладів психіки і поведінки;
- епілепсії.
Також, за програмою пацієнти можуть отримати інсулін безоплатно або із незначною доплатою. Для цього потрібен рецепт, який може виписати ендокринолог або сімейний лікар, терапевт чи педіатр (якщо у пацієнта є призначений план лікування). Крім цього, існує можливість отримання гуманітарних ліків.
Детальніше про те, як отримати безоплатне лікування або необхідні медичні препарати — в інфографіці від Мінреінтеграції за посиланням.
Допомога для ВПО: суми та процедура отримання
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