Як ВПО отримати безоплатне лікування або необхідні медичні препарати — Finance.ua

Як ВПО отримати безоплатне лікування або необхідні медичні препарати Вчора 08:36 — Особисті фінанси

Як ВПО отримати безоплатне лікування або необхідні медичні препарати

Під час воєнного стану в Україні діє спрощений доступ громадян до первинної медичної допомоги. Українці можуть звернутись по медичну допомогу незалежно від місця підписання декларації, повідомляє портал visitukraine.today . А у випадках невідкладних ситуацій виклик швидкої медичної допомоги за номером 103 безкоштовний незалежно від місця знаходження в Україні чи наявності декларації.

До яких лікарів не потрібне направлення:

гінеколог;

психіатр;



стоматолог;



нарколог;



фтизіатр;



педіатр;



ургентна госпіталізація.



В інших випадках необхідно звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Внутрішні переселенці можуть бути прийняті у будь-якому медзакладі охорони здоров’я, який має договір з Національною службою здоров’я України (уточнити перелік медичних закладів, які працюють з НСЗУ можна за номером 16-77).

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Також ВПО мають право на безкоштовні ліки при перебуванні у стаціонарі або в межах програми «Доступні ліки». Наразі в програму входять такі препарати для лікування:

серцево-судинних хвороб;

профілактики інсультів та інфарктів;

діабету ll типу;

нецукрового діабету;

бронхіальної астми;

розладів психіки і поведінки;

епілепсії.

Також, за програмою пацієнти можуть отримати інсулін безоплатно або із незначною доплатою. Для цього потрібен рецепт, який може виписати ендокринолог або сімейний лікар, терапевт чи педіатр (якщо у пацієнта є призначений план лікування). Крім цього, існує можливість отримання гуманітарних ліків.

Детальніше про те, як отримати безоплатне лікування або необхідні медичні препарати — в інфографіці від Мінреінтеграції за посиланням

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