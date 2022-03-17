Як внутрішньо переміщені особи можуть отримувати пенсію - роз'яснення уряду — Finance.ua

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Як внутрішньо переміщені особи можуть отримувати пенсію - роз'яснення уряду
Вчора 14:02 —
Особисті фінанси
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У Міністерстві соціальної політики пояснили, як саме виплачуватимуть пенсії в умовах війни.
Про це пише Twitter Міністерства внутрішніх справ.
Для тих, хто залишається у місцях постійного проживання
, як і до війни, пенсію будуть виплачувати у форматі доставки додому потужностями «Укрпошти».
Якщо умови в регіоні є безпечними для життя — люди можуть отримати пенсію самостійно, в найближчому відділенні «Укрпошти».
Ті ж, хто виїхав у інші області країни, матимуть два варіанти отримання пенсії.
По-перше,
переказом через «Ощадбанк». Це можна буде зробити, не відкриваючи банківський рахунок.
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По-друге, «Укрпошта» переказуватиме кошти на поштове відділення за новим фактичним місцем проживання особи (чи на будь-яке автоматизоване відділення «Укрпошти»).
Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що нарахування пенсій та соціальної допомоги було успішно завершене в усіх регіонах. Соціальні виплати у березні розпочалися 7 числа.
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Як внутрішньо переміщені особи можуть отримувати пенсію - роз'яснення уряду
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