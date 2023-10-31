Як війна вплинула на топ-менеджмент і власників компаній в Україні — Finance.ua

Як війна вплинула на топ-менеджмент і власників компаній в Україні Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як війна вплинула на топ-менеджмент і власників компаній в Україні

Рівень лояльності до роботодавця серед топ-менеджерів був високим до війни, і лишається високим зараз. Попри те, що задоволеність умовами праці знизилася, а баланс робота-життя суттєво змістився на користь роботи, топ-менеджери не дуже прагнуть змінювати місце роботи.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели аналітики компанії Gradus Research у партнерстві з Upscaling Coaching Agency.

Війна створила подвійну кризу на ринку праці: скоротилася кількість кваліфікованих кадрів внаслідок міграції з одного боку, і скоротилася кількість наявних на ринку топ-позицій з іншого. З такими проблемами погоджуються 74% опитаних менеджерів.

Читайте також В Україні активізувався ринок праці: на одне місце претендують два кандидати

Більшість опитаних керівників пишаються тим, що вони є частиною своєї компанії (зараз — 81%, до війни — 84%) і усвідомлюють свою цінність для компанії (наразі — 81% респондентів, а до війни таких було 80%).

Більше, ніж три чверті опитаних менеджерів (77%) не планують змінювати роботу (до війни цей показник був на рівні 69%). І дві третини респондентів (65%) задоволені зоною своєї відповідальності (до війни — 61%).

Переважна більшість опитаних (88%) активно застосовує свої сильні навички (до війни — 80%). А 81% респондентів вважають, що їхня думка враховується при прийнятті важливих рішень (до війни — 76%).

Задоволеність роботою і умовами знизилась. Це може бути повʼязане як із реальними умовами, так і з загальним контекстом та високим стресовим фоном.

Інфографіка: Gradus Research

43% менеджерів вважають свою винагороду неадекватною (до війни так вважали менше третини опитаних — 31%). Більше топ-менеджерів отримують адекватну винагороду за свою роботу.

Водночас баланс робота-життя погіршився, 65% менеджерів не можуть його дотримуватись (до війни про таку проблему заявляли 57% респондентів).

Читайте також Українські айтівці розповіли про труднощі при пошуку роботи

Власники і топ-менеджери стали працювати більш тісно та злагоджено. Більшості опитаних топ-менеджерів (83%) зрозуміло, чого від них чекають у їх компаніях (до війни цей показник був на рівні 72%).

Інфографіка: Gradus Research

57% топів задоволені взаємодією/спілкуванням із власниками, і цей показник суттєво зріс, адже до війни він становив лише 39%.

Половина опитаних менеджерів (50%) задоволені кількістю та якістю зворотного звʼязку від власників (до війни таких було менше третини — 31%). 71% опитаних керівників задоволені рівнем своїх повноважень та свободою дій. І тут теж констатуємо значне зростання — цей показник зріс у півтора рази під час війни.

Інфографіка: Gradus Research

62% опитаних топів вважають, що війна підвищила ефективність взаємодії менеджменту і власників. 50% менеджерів оцінюють рівень довіри до рішень менеджменту з боку власника, як високий. А 68% менеджерів відчувають значну підтримку з боку власників.

78% опитаних топів відзначають, що стратегія компанії була переглянута. 42% менеджерів констатують, що участь власника в операційному управлінні зросла.

До речі, 18 листопада відбудеться конференція «Жити на Відсотки». Експерти розкажуть, як гроші, які ви маєте, можуть приносити прибуток, незалежно від вашої щоденної праці. Інвестування грошей — це ключ до фінансової стабільності та забезпеченого майбутнього. Реєструйтесь на подію та заробляйте на відсотках:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.