Як війна вплинула на споживання українців: купують дешевше чи залишаються вірними улюбленим брендам — Finance.ua

Як війна вплинула на споживання українців: купують дешевше чи залишаються вірними улюбленим брендам Вчора 14:00

Дослідницька компанія Gradus Research запитала в українців, чи й надалі їхні улюблені бренди продовжують потрапляти до них у споживчі кошики, чи вони змушені обирати дешевші аналоги. Дослідження було проведено спеціально для Українського маркетинг-форуму.

Для дослідження змін у споживанні було обрано такі 6 категорій товарів, як готові м’ясні вироби, молочні продукти, товари для гігієни, мінеральні води, солодкі газовані напої та тютюнові вироби. Список категорій не є вичерпним.

Як же змінилось споживання у цих категоріях

Попит на готові м’ясні вироби, товари для гігієни та тютюнові вироби під час війни виявився більш еластичним, що означає відмову великої кількості споживачів від улюблених брендів на користь купівлі інших, більш дешевих.

Часто таке відбувається в категоріях преміальних товарів, або в категоріях товарів непершої необхідності (як у випадку з тютюном, де 61% споживачів перейшли на дешевші замінники), або ж у категоріях, де багато гравців зі схожими пропозиціями (як у випадку з сосисками/ковбасами та товарами для гігієни та догляду за тілом).

Тоді як в інших трьох категоріях попит виявився менш еластичним, тобто зі зростанням ціни менша кількість споживачів відмовилась від улюблених брендів.

Більше половини українців продовжують купляти звичні для себе бренди молочних продуктів (52%), мінеральних вод (57%) та солодких газованих напоїв (52%). Що може свідчити про важливість складу продуктів у цих категоріях, або ж силу лояльності до брендів.

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