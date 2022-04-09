Як війна вплинула на ринок праці "блакитних комірців": де і скільки заробляють (інфографіка) — Finance.ua

Як війна вплинула на ринок праці "блакитних комірців": де і скільки заробляють (інфографіка)

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Український ринок праці помітно відреагував на війну, яка триває вже більше місяця. Чимало українців тимчасово або зовсім залишились без роботи. Змінилась і географія пошуку працівників. Серед спеціалістів теж відбулись помітні зміни — кількість вакансій продавців знизилась на — 40%.

OLX Робота дослідила, як змінилася ситуація на ринку вакансій «блакитних комірців» впродовж війни.

Кого шукають роботодавці?

У березні працедавці змістили фокус уваги з працівників сфери торгівлі. Кількість вакансій продавців знизилась з 10 тис. до 6,3 тис. Поменшало вакансій і кухарів, а пропозиції для офіціантів взагалі зникли з найпопулярніших. При цьому зберігається відносно стабільний попит на вантажників, охоронців, кур’єрів, нянь та швачок.

Найчастіше протягом березня на OLX Робота шукали водіїв — 9,5 тис. вакансій. Варто відзначити, що в березні уряд дозволив водіям категорії В керувати вантажівками, що значно розширило аудиторію претендентів на таку роботу. Також, до списку популярних спеціалістів додались будівельники, яких нині потребує більше тисячі роботодавців.

Рівень заробітних плат у березні

Зменшення виробництва та активності споживачів негативно впливають на прибутки компаній, а отже і на їх спроможність платити високу заробітну плату. Як наслідок, у березні зарплати на ринку робітничих професій дещо «просіли». Однак є й ті, у кого зарплата в березні виросла — це кур’єри.

В яких містах шукають працівників?

Через внутрішню міграцію та релокейт бізнесу, в березні найбільша активність пошукачів спостерігалась в західних областях України: в Закарпатській (12 відгуків на одну вакансію), Чернівецькій (9 відгуків), Хмельницькій та Вінницькій (по 8 відгуків) областях. Найменша активність в областях, на територіях яких відбуваються бойові дії: по 1-2 відгуки на вакансію. Разом з тим мегаполіси, за виключенням Львова, зберігають лідерство за кількістю вакансій: Київська (15,2 тис.), Дніпропетровська (6,3 тис.), Одеська (5,6 тис.), Харківська області (3 тис.).

Для українців, які залишилися без роботи через переїзд або призупинення роботи окремих підприємств, на OLX створено категорію « Робота підібрана для тебе ». Таким чином, у пошукача відображаються найбільш релевантні оголошення, на основі даних з його Профілю кандидата. А бізнесу це дозволяє оперативно закривати вакансії на час війни.

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