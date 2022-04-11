Як відновити втрачений через війну реєстраційний номер платника податків — Finance.ua

Як відновити втрачений через війну реєстраційний номер платника податків

Вчора 09:06 — Особисті фінанси

За зверненням фізособи контролюючий орган (податкова) може видати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків — дублікат реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Про це повідомляє ДПС в Одеській області.

Якщо потрібно повторно отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, через втрату або зіпсування такого документа фізособа має подати до податкового органу заяву про внесення змін до Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків за формою № 5ДР.

Які документи потрібні

Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у зазначені документи, особа пред’являє:

довідку про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстр) та видані документи, у формі витягу з Реєстру;

довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з Реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або довідку, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї (за наявності таких документів) (пп. 3 п. 3 розд. ІІІ Положення № 822).

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків), надається протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи.

Громадяни України, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого податкового органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до п’яти робочих днів.

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