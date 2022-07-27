Як відновити автомобільні номерні знаки — Finance.ua

Як відновити автомобільні номерні знаки
Війна лишила тисячі українців без житла і автівок. Чимало автомобілів були пошкоджені, чи втратили номерні знаки під час евакуації, пише yaizakon.com.ua.
Якщо ви втратили свої номерні знаки, їх пошкоджено, або викрадено, ви можете відновити їх у сервісних центри МВС.
З собою необхідно мати:
- паспорт,
- ідентифікаційний код,
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ,
- довідка з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку).
Адміністратор проведе перереєстрацію вашого ТЗ (обов’язково його наявність) та видасть нові номерні знаки.
Довідка Finance.ua:
24 липня змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв.Щоб отримати посвідчення водія, кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:
- пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту).
- скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання.
- вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання.
- скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки.
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