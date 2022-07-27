Як відновити автомобільні номерні знаки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як відновити автомобільні номерні знаки

Технології&Авто
473
Війна лишила тисячі українців без житла і автівок. Чимало автомобілів були пошкоджені, чи втратили номерні знаки під час евакуації, пише yaizakon.com.ua.
Якщо ви втратили свої номерні знаки, їх пошкоджено, або викрадено, ви можете відновити їх у сервісних центри МВС.
З собою необхідно мати:
  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ,
  • довідка з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку).
Адміністратор проведе перереєстрацію вашого ТЗ (обов’язково його наявність) та видасть нові номерні знаки.

Довідка Finance.ua:

24 липня змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв.Щоб отримати посвідчення водія, кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:
  • пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту).
  • скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання.
  • вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання.
  • скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.