Як відновити автомобільні номерні знаки — Finance.ua

Як відновити автомобільні номерні знаки Вчора 19:45 — Технології&Авто

Війна лишила тисячі українців без житла і автівок. Чимало автомобілів були пошкоджені, чи втратили номерні знаки під час евакуації, пише yaizakon.com.ua

Якщо ви втратили свої номерні знаки, їх пошкоджено, або викрадено, ви можете відновити їх у сервісних центри МВС.

З собою необхідно мати:

паспорт,

ідентифікаційний код,

свідоцтво про реєстрацію ТЗ,

довідка з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку).

Адміністратор проведе перереєстрацію вашого ТЗ (обов’язково його наявність) та видасть нові номерні знаки.

Довідка Finance.ua:

24 липня змінився механізм підготовки та перепідготовки водіїв.Щоб отримати посвідчення водія, кандидатам у водії необхідно буде зробити 5 кроків:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту).

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання.

вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання.

скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки.

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