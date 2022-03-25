Як відфільтрувати воду вдома — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Як відфільтрувати воду вдома

Вчора 19:43Особисті фінанси
2882
Як відфільтрувати воду вдома
В умовах війни вода, на жаль, є дефіцитом. Понад 10 міст України повністю позбавлені доступу до питної води, ще більше забезпечені водою лише частково.
Якщо ви зібрали талу, дощову або річкову воду, її варто відфільтрувати перед вживанням. Незайвим це буде і для водопровідної води.

Як відфільтрувати воду будинку

  1. Процідіть воду через чисту тканину або кілька шарів марлі в чисту ємність.
  2. Накрийте ємність кришкою і залиште настоюватися мінімум на добу. На дні ємності збереться осад.
  3. Пропустіть воду через фільтр. Якщо його немає, можна перелити воду через шар піску або активованого вугілля, потім через тканину.
  4. Продезінфікуйте воду. Найпростіше зробити це кип’ятінням.
  5. Також можна покласти в воду на кілька годин срібний предмет (наприклад ложку) або загорнуті в марлю таблетки активованого вугілля.
Ці чотири прості кроки допоможуть очистити воду від шкідників і домішок, але не хімічного забруднення. Тому набирати воду краще в місцях, де немає хімічного забруднення.
За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.