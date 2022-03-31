Як в період дії воєнного стану у податковій звітності з ПДВ декларуються податкові зобов’язання та податковий кредит — Finance.ua
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Як в період дії воєнного стану у податковій звітності з ПДВ декларуються податкові зобов’язання та податковий кредит

Вчора 17:05Особисті фінанси
8108
Як в період дії воєнного стану у податковій звітності з ПДВ декларуються податкові зобов’язання та податковий кредит
Як повідомили в ДПС, податкові зобов’язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) податковими накладними та розрахунками коригування до них, відображаються у відповідних розділах податкової звітності у загальному порядку;
  • податкові зобов’язання та податковий кредит, які станом на 24 лютого та до кінця дії воєнного стану на всій території України не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них, відображаються в податковій звітності з ПДВ на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.
Після завершення дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відтермінована на час дії військового стану.
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А всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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