Як успадкувати майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України — Finance.ua

Як успадкувати майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України Вчора 20:00 — Нерухомість

Перед багатьма українцями за час повномасштабної війни гостро постало питання спадкування майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території України.

Про особливості прийняття і оформлення спадщини на тимчасово окупованій території та забезпечення права на спадкування осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, розповідає волонтерка системи БПД Кейван Мар’яна Коломийського місцевого центру з надання БВПД.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», правовий режим тимчасово окупованої території передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Це означає, що:

будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом;

будь-який акт (рішення, документ), виданий незаконно створеними органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Тому для спадкування майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, громадянам слід звернутися до нотаріальних органів на підконтрольній Україні території. Наприклад, якщо спадкодавець на момент відкриття спадщини проживав на території, яка є тимчасово окупованою, місцем відкриття спадщини буде місце подання спадкоємцем (спадкоємцями) першої заяви про прийняття спадщини.

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Зверніть увагу! У разі смерті спадкодавця на окупованій території, перед зверненням до нотаріуса для прийняття спадщини, необхідно встановити факт смерті спадкодавця на окупованій території. Для цього потрібно звернутися до найближчого місцевого суду на підконтрольній Україні території. Такі заяви розглядаються невідкладно з моменту подання до суду. Після отримання рішення суду, у найближчому відділі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) видається свідоцтво про смерть.

Якщо ж місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина (у разі відсутності нерухомого майна — основна частина рухомого майна) знаходиться на тимчасово окупованій території, місцем відкриття спадщини також стане місце подання спадкоємцем (спадкоємцями) першої заяви про прийняття спадщини.

Варто зазначити, що законом не встановлено правил обрання місця подання першої заяви (немає прив’язки до місця реєстрації чи довідки ВПО).

До заяви про прийняття спадщини слід додати наступні документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки зі спадкодавцем (свідоцтво про народження/шлюб);

заповіт (за наявності);

паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код) спадкоємця/спадкоємців;

оригінали правовстановлюючих документів на спадкове майно.

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