Як уникнути штрафів за несплату кредитів та які покарання - НБУ — Finance.ua

Як уникнути штрафів за несплату кредитів та які покарання - НБУ

Про штрафи за несплату кредитів і як їх уникнути, розповіла начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук в інтерв’ю виданню Мінфін

Чи поширюється заборона на застосування штрафних санкцій не тільки на банки, а й на всіх учасників ринку, у тому числі й на мікрофінансові та колекторські компанії?

Як вона зазначила люди неправильно розуміють кредитні канікули. Законодавець заборонив нараховувати пеню, штрафи, встановлювати підвищені відсотки. Звичайних відсотків на тіло кредиту це не стосується, кредитор має право продовжувати їх нараховувати і вимагати сплати.

Рішення не нараховувати клієнтам протягом трьох місяців відсотки прийняли лише окремі банки, це був їх власний вибір. Також певний період не нараховували відсотки й деякі мікрофінансові установи. Деякі на певну дату просто «заморозили» заборгованість, але знову ж таки — за власним рішенням.

Зі слів Лобайчук, більшість кредиторів відтермінували сплату боргу, але це теж добре за нинішніх умов. Пауза дає змогу позичальникам оговтатись і зрозуміти, як діяти далі. Також можна спокійно зібрати всі підтверджуючі документи для кредитора, які дадуть змогу розраховувати на реальну реструктуризацію або й часткове списання боргу.

Які це документи?

Якщо є документи про статус внутрішньо переміщеної особи, про звільнення чи втрату доходу, кредитор швидше піде назустріч. Наприклад, одна мікрофінансова організація самостійно ще на початку повномасштабної війни списала заборгованість всім клієнтам, які знаходились, наприклад, у Бучі, Мелітополі, Маріуполі. Але ще раз наголошую — це виключно власне рішення конкретної компанії.

У банків трохи складніша ситуація, вони зазвичай більш індивідуально підходять до таких питань. Причина в тому, що банки мають перед споживачами також і зобов’язання за депозитами. Щоб їх безперебійно виконувати, потрібно мати також врегульований кредитний портфель.

Що робити тим українцям, які виїхали, але мають кредити?

«Безвідповідальне ставлення до заборгованості буде шкодити насамперед самому позичальнику. Ніщо не заважає передати дані щодо кредитної історії в будь-яку іншу країну. В Європі, як і у всьому цивілізованому світі, підхід до проблемних боржників значно жорсткіший, ніж у нас, — сказала Ольга. — Там фізична особа у разі наявності непогашених, та ще й прострочених, кредитних зобов’язань буде мати проблеми навіть із відкриттям поточного рахунку в банку, а про іпотеку чи працевлаштування на державні посади можна взагалі забути».

Покарання для порушників

Війна не означає, що компанія може працювати всупереч вимогам законодавства, а також не знімає відповідальності за порушення.

За порушення до компаній може застосовуватися широкий спектр покарань — від письмового застереження з вимогою усунути порушення, штрафів до позбавлення ліцензії.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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