Як українські компанії використовують ChatGPT та інші ШІ-сервіси: дослідження — Finance.ua

Як українські компанії використовують ChatGPT та інші ШІ-сервіси: дослідження Сьогодні 09:47 — Технології&Авто

Як українські компанії використовують ChatGPT та інші ШІ-сервіси: дослідження

У березні 2023 року команда Projector AI Lab провела опитування співробітників українських компаній про те, як саме вони використовують технології штучного інтелекту. Опитування проводилося у 150 компаніях, розміром від 10 до понад 1500 людей з різних галузей: продуктових, аутсорс- та аутстаф-компаніях, діджитал- та рекламних агенціях. Ось основні тези з цього дослідження.

Які сервіси ШІ використовують та як часто

64% опитаних співробітників вивчають ці сервіси за власної ініціативи. 15% вказали, що їхня компанія виділила по $100 на ШІ-інструменти на кожного.

51% із опитаних компаній пробували використовувати ШІ, і час від часу їх використовують. 22% компаній використовують такі сервіси широко, а ще 20% — або рідко, або не використовують взагалі.

15% респондентів використовують ШІ-інструменти власної розробки, а ще 24% планують або на разі працюють над такими сервісами для себе.

Серед найпопулярніших в українських компаніях ШІ-сервісів: ChatGPT та Midjourney.

Які професіонали найактивніше використовують ШІ

Серед опитаних компаній найактивніше використовують ШІ-сервіси дизайнери: 65% респондентів указали, що такі спеціалісти вже перейшли на ШІ-інструменти в їхніх компаніях. Також серед спеціалістів, які найбільше використовують ШІ в українських компаніях:

копірайтери (52%);

представники маркетингу та PR (49%);

керівники команд (39%);

інженери-розробники (21%).

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Здебільшого українські компанії використовують ШІ для генерування ідей та створення зображень.

Які переваги, недоліки та ризики у використанні ШІ

Серед переваг у використанні ШІ опитані називають швидкість його роботи та зменшення обсягу рутинних завдань для співробітників.

Серед ризиків роботи із ШІ називають:

помилки та неточності у відповідях ШІ — 20%.

11% стурбовані питаннями загальної безпеки використання ШІ та приватності даних.

9% вказують недоліком шаблонні результати та в цілому зниження якості результатів роботи.

8% відзначили проблемою ймовірну втрату навички «думати своєю головою».

Лише 6% вказали серед ризиків можливість втратити роботу чи інший негативний вплив на професію.

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