Як українські компанії використовують ChatGPT та інші ШІ-сервіси: дослідження — Finance.ua

Як українські компанії використовують ChatGPT та інші ШІ-сервіси: дослідження
У березні 2023 року команда Projector AI Lab провела опитування співробітників українських компаній про те, як саме вони використовують технології штучного інтелекту. Опитування проводилося у 150 компаніях, розміром від 10 до понад 1500 людей з різних галузей: продуктових, аутсорс- та аутстаф-компаніях, діджитал- та рекламних агенціях. Ось основні тези з цього дослідження.
Які сервіси ШІ використовують та як часто
- 64% опитаних співробітників вивчають ці сервіси за власної ініціативи. 15% вказали, що їхня компанія виділила по $100 на ШІ-інструменти на кожного.
- 51% із опитаних компаній пробували використовувати ШІ, і час від часу їх використовують. 22% компаній використовують такі сервіси широко, а ще 20% — або рідко, або не використовують взагалі.
- 15% респондентів використовують ШІ-інструменти власної розробки, а ще 24% планують або на разі працюють над такими сервісами для себе.
- Серед найпопулярніших в українських компаніях ШІ-сервісів: ChatGPT та Midjourney.
Які професіонали найактивніше використовують ШІ
Серед опитаних компаній найактивніше використовують ШІ-сервіси дизайнери: 65% респондентів указали, що такі спеціалісти вже перейшли на ШІ-інструменти в їхніх компаніях. Також серед спеціалістів, які найбільше використовують ШІ в українських компаніях:
- копірайтери (52%);
- представники маркетингу та PR (49%);
- керівники команд (39%);
- інженери-розробники (21%).
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Здебільшого українські компанії використовують ШІ для генерування ідей та створення зображень.
Які переваги, недоліки та ризики у використанні ШІ
Серед переваг у використанні ШІ опитані називають швидкість його роботи та зменшення обсягу рутинних завдань для співробітників.
Серед ризиків роботи із ШІ називають:
- помилки та неточності у відповідях ШІ — 20%.
- 11% стурбовані питаннями загальної безпеки використання ШІ та приватності даних.
- 9% вказують недоліком шаблонні результати та в цілому зниження якості результатів роботи.
- 8% відзначили проблемою ймовірну втрату навички «думати своєю головою».
Лише 6% вказали серед ризиків можливість втратити роботу чи інший негативний вплив на професію.
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