Як українцю планувати сімейний бюджет на 2023 рік — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як українцю планувати сімейний бюджет на 2023 рік Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Як українцю планувати сімейний бюджет на 2023 рік

Складно планувати будь-що під час війни. Та саме таке поняття, як планування, допоможе відволіктись від негативу та зрозуміти, що ми все ще контролюємо власне життя. Якщо почати з таких невеликих кроків, як розподілення сімейного бюджету, планувати все інше буде ще простіше. Адже ми не залежимо від ворога — ми самі відповідаємо за власне життя та добробут, і ніхто, окрім нас, не має право втручатись у наш побут, плани та цілі.

Більшості людей потрібен якийсь спосіб бачити, куди йдуть їхні гроші щомісяця. Бюджет може допомогти вам краще контролювати свої фінанси та спростить заощадження грошей для досягнення ваших цілей. Хитрість полягає в тому, щоб знайти спосіб відстеження ваших фінансів, який вам підходить. Тому, якщо ви стикнулись із проблемою нестачі коштів або у вас є конкретна мрія, і вам потрібні фінанси для її реалізації, почніть із цих шести кроків.

Крок 1. Обчисліть свій чистий дохід

Основою ефективного бюджету є ваш чистий дохід — це загальна заробітна плата за вирахуванням податків. Зосередження на загальній зарплаті замість чистого доходу може призвести до перевитрати, оскільки ви думатимете, що у вас більше доступних грошей, ніж у вас.

Крок 2. Відстежуйте свої витрати

Почніть зі списку своїх постійних витрат. Це регулярні щомісячні рахунки, такі як оренда або іпотека, комунальні послуги та оплата автомобіля. Далі перелічіть свої змінні витрати — ті, які можуть змінюватися з місяця в місяць, наприклад — продукти, газ і розваги. Це сфера, де ви можете знайти можливості для скорочення.

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Крок 3. Ставте реалістичні цілі

Перш ніж почати аналізувати інформацію, яку ви відстежуєте, складіть список своїх коротко- та довгострокових фінансових цілей. Досягнення короткострокових цілей має зайняти від одного до трьох років і може включати такі речі, як створення екстреного фонду або погашення боргу за кредитною карткою.

Крок 4. Складіть план

Використовуйте зібрані вами змінні та постійні витрати, щоб зрозуміти, що ви витратите в найближчі місяці. Потім порівняйте це зі своїм чистим прибутком і пріоритетами. Розгляньте можливість встановлення конкретних — і реалістичних — лімітів витрат для кожної категорії витрат.

Ви можете ще більше розподілити свої витрати на те, що вам потрібно мати, і те, що ви хочете мати. Наприклад, якщо ви щодня їздите на роботу, вам потрібен бензин. Однак місячна підписка на музику може вважатися зайвою забаганкою. Ця відмінність стає важливою, коли ви шукаєте способи перенаправити гроші на свої фінансові цілі.

Крок 5. Відкоригуйте свої витрати, щоб не виходити за межі бюджету

Чи можете ви пропустити вечір у кінотеатрі на користь кіноперегляду вдома? Якщо ви вже відкоригували свої витрати на потреби, подивіться уважніше на свої витрати на щомісячні платежі. При детальному розгляді «потреба» може бути просто тим, із чим «важко розлучитися».

Пам’ятайте, навіть невеликі заощадження можуть у результаті вартувати більших грошей. Ви можете бути здивовані тим, скільки додаткових коштів ви накопичуєте, роблячи одне незначне коригування за раз.

Крок 6. Регулярно переглядайте свій бюджет

Після встановлення бюджету важливо регулярно переглядати його та свої витрати, щоб бути впевненим, що ви не відстаєте від плану. Кілька елементів вашого бюджету можуть змінюватись: ви можете отримати підвищення, ваші витрати можуть змінитися або ви можете досягти мети та захотіти спланувати нову. Якою б не була причина, візьміть за звичку регулярно перевіряти свій бюджет, дотримуючись наведених вище кроків.

CreditPlus За матеріалами:

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