Як українцям взяти кредит на житло в Польщі за пільговими умовами — Finance.ua

Як українцям взяти кредит на житло в Польщі за пільговими умовами Сьогодні 08:22 — Кредит&Депозит

Як українцям взяти кредит на житло в Польщі за пільговими умовами

Нещодавно у Польщі запровадили низку змін, метою яких є допомогти людям придбати перше житло. Українці також можуть скористатись нововведеннями.

Про це розповідає UAinKrakow.pl

Програма «Перше житло»

У липні у Польщі запрацювала програма «Перше житло», яка має два напрямки:

«Безпечний кредит» 2%, що передбачає доплати по кредиту при покупці першого житла

«Житловий рахунок», що дозволяє накопичити гроші на купівлю першого житла.

Як йдеться на сайті програми, взяти участь у програмі можуть також іноземці, що ведуть домашнє господарство у Польщі.

Перелік банків, у яких можна взяти кредит або відкрити рахунок у рамках програми, можна знайти за посиланням.

Кредит на пільгових умовах

У рамках програми «Безпечний кредит 2%» держава протягом 10 років доплачує до внесків по кредиту — різницю між фіксованою банківською ставкою та відсотковою ставкою у розмірі 2%.

Взяти участь у програмі можуть люди, які підпадають під наступні критерії:

мають менше ніж 45 років;

не є зараз і ніколи не були власниками житла у Польщі (у випадку подружжя, чи цій умові має відповідати хоча б одна людина).

Одна людина може взяти кредит максимально на 500 тисяч злотих. Натомість подружжя або батьки, що виховують дитину, — максимально на 600 тисяч злотих.

Серед інших важливих умов програми:

власний внесок максимально не має перевищувати 200 тисяч злотих;

житло можна обрати як з первинного, так і з вторинного ринків;

відсутні обмеження за ціною на 1 кв. м;

у період дії субсидії квартиру не можна здавати в оренду.

Ощадний житловий рахунок

Житловий рахунок дозволяє заощадити кошти, щоб придбати житло та отримувати грошові бонуси від держави. Накопичення з рахунка можна витрачати лише на купівлю житла в Польщі.

Хто може відкрити житловий рахунок:

людина, яка не має у власності в Польщі квартири, будинку та планує придбати житло;

родина, яка проживає в одній квартирі площею до 50 кв. м з двома дітьми, до 75 кв.м. — з трьома дітьми, до 90 кв. м — з чотирма дітьми, для сімей з 5 і більше дітьми обмежень немає.

людина, яка отримала житло у спадок в період після початку заощадження і розмір її накопичень не перевищує 50% вартості житла.

Батьки також можуть створити рахунок для дитини.

Умови внесення коштів на житловий рахунок:

Мінімальний місячний платіж на рахунок має становити 500 злотих (6000 злотих на рік), а максимальний — 2000 злотих (24 000 злотих щорічно).

Кожного року є місяць, коли можна не робити вплати, а накопичувати кошти.

За вчасно сплачені внески буде нараховано житловий бонус у розмірі суми загального рівня інфляції або за показником вартості 1 кв. м нерухомості.

Бонус нараховується щорічно і виплачується одноразово. Для цього обирається більш сприятливий для вкладника показник.

Де знайти більше інформації про проєкт

Охочі дізнатись більше про програму можуть записатись на онлайн консультацію. Для цього треба заповнити контактну форму за посиланням та чекати зворотного зв’язку.

Податкові пільги на купівлю житла в Польщі

З кінця серпня 2023 року увійдуть набудуть чинності зміни, пов’язані зі скасуванням 2% податку на купівлю першої квартири житла на вторинному ринку в Польщі. На помешкання первинного ринку це нововведення не розповсюджується.

Податок також скасували для осіб, які купляють вперше одноквартирні будинки, за умови, що у покупця не було раніше власності.

Натомість людина, яка вже має у власності понад 5 помешкань і купує наступні, від кінця серпня заплатить більший податок у розмірі 6% від загальної суми.

uamedia За матеріалами:

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