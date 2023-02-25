Як українцям, що постраждали від війни, отримати 2200 гривень допомоги — Finance.ua
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Як українцям, що постраждали від війни, отримати 2200 гривень допомоги

Особисті фінанси
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Найбільш вразливі категорії громадян, які постраждали від війни та залишаються в Україні, можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації BHA & Save The Children. Для цього можна звернутися до міської адміністрації.
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Хто може розраховувати на виплати?

Наразі організація надає допомогу найбільш постраждалим українцям: сім’ям, які втратили оселю, людям похилого віку та сім’ям з дітьми.
​Пріоритет надається таким категоріям громадян:
  • сім’ї ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів та не мають безпечного місця проживання;
  • постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, сім’ї, які залишилися без члена сім’ї, засобів для існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) в результаті проведення військових дій;
  • домогосподарства ВПО, що не мають безпечного житла (власного, орендованого або наданого/розділеного з родичами) і відповідають хоча б одному з критеріїв уразливості:
  • домогосподарство ведеться жінкою;
  • домогосподарство ведеться особою похилого віку (60+);
  • домогосподарство ведеться особою з інвалідністю;
  • домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);
  • домогосподарство з дитиною/дітьми та особою похилого віку (60+);
  • домогосподарство з двома та більше дітьми;
  • домогосподарство з дитиною/дітьми під опікою;
  • домогосподарство з вагітною жінкою або жінкою, яка годує грудьми (з дитиною/дітьми віком до 2 років).

Розмір допомоги

Розмір виплати становить 6 600 гривень. Допомога надходитиме щомісяця частинами по 2200 гривень.

Як отримати допомогу

Для отримання деталей програми можна звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 609 845, або ж на електронну адресу ukrainianresponse@savethechildren.org. Наразі BHA & Save The Children передають допомогу переважно через міську владу.
За матеріалами:
Телеканал 24
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