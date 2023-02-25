Як українцям, що постраждали від війни, отримати 2200 гривень допомоги — Finance.ua

Як українцям, що постраждали від війни, отримати 2200 гривень допомоги Сьогодні 14:58 — Особисті фінанси

Найбільш вразливі категорії громадян, які постраждали від війни та залишаються в Україні, можуть отримати фінансову допомогу від благодійної організації BHA & Save The Children. Для цього можна звернутися до міської адміністрації.

Хто може розраховувати на виплати?

Наразі організація надає допомогу найбільш постраждалим українцям: сім’ям, які втратили оселю, людям похилого віку та сім’ям з дітьми.

​Пріоритет надається таким категоріям громадян:

сім’ї ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів та не мають безпечного місця проживання;

постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, сім’ї, які залишилися без члена сім’ї, засобів для існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) в результаті проведення військових дій;

домогосподарства ВПО, що не мають безпечного житла (власного, орендованого або наданого/розділеного з родичами) і відповідають хоча б одному з критеріїв уразливості:

домогосподарство ведеться жінкою;

домогосподарство ведеться особою похилого віку (60+);

домогосподарство ведеться особою з інвалідністю;

домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

домогосподарство з дитиною/дітьми та особою похилого віку (60+);

домогосподарство з двома та більше дітьми;

домогосподарство з дитиною/дітьми під опікою;

домогосподарство з вагітною жінкою або жінкою, яка годує грудьми (з дитиною/дітьми віком до 2 років).

Розмір допомоги

Розмір виплати становить 6 600 гривень. Допомога надходитиме щомісяця частинами по 2200 гривень.

Як отримати допомогу

Для отримання деталей програми можна звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 609 845, або ж на електронну адресу ukrainianresponse@savethechildren.org. Наразі BHA & Save The Children передають допомогу переважно через міську владу.

Телеканал 24 За матеріалами:

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