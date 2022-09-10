Як українців обманюють при купівлі авто на аукціоні в США — Finance.ua
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Як українців обманюють при купівлі авто на аукціоні в США

Технології&Авто
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Правоохоронці попередили українців про активізацію шахраїв, які обіцяють пригнати автомобіль з-за кордону, просять передоплату та привласнюють гроші.
Так, нещодавно двоє українців у соціальній мережі знайшли оголошення про продаж автомобілів з-за кордону. Продавець пообіцяв викупити на аукціоні в США дві дорогі автівки, а потім доставити їх в Україну. За свої послуги він попросив попередню оплату.
Покупці трьома платежами перевели йому понад 20 тисяч доларів. Після цього «продавець» перестав виходити на зв’язок і не виконав взяті на себе зобов’язання.
Згодом на гачок потрапив ще один любитель доступних авто зі Штатів. Щоправда, у другому випадку чоловік збіднів лише на 17 500 гривень. Після цього, так званий «продавець» також перестав виходити на зв’язок.
Слідчі поліції за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ст. 190 КК України (Шахрайство). Продовжуються слідчо-оперативні заходи щодо розкриття злочинів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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