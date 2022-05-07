Як українці ставляться до перетину кордону за внутрішнім паспортом та дистанційки держслужбовців - опитування — Finance.ua

Як українці ставляться до перетину кордону за внутрішнім паспортом та дистанційки держслужбовців - опитування

Вчора 09:21

Як українці ставляться до перетину кордону за внутрішнім паспортом та дистанційної роботи держслужбовців. Про це йшлося в опитуванні Інтитуту економічних досліджень та політичних консультацій.

Третина українців (33%) не підтримують можливу заборону на перетин держкордону за внутрішнім паспортом,

понад чверть опитаних (26%) ставляться до цього позитивно.

Водночас 36% не змогли однозначно оцінити це рішення.

Такі результати онлайн-опитування, проведеного проєктом «Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю».

Держслужба дистанційно. Також опитування показало, що переважна більшість респондентів (68%) підтримують ідею про те, що держслужбовці на період воєнного стану можуть працювати дистанційно, перебуваючи в Україні. І тільки п’ята частина (20%) ставиться до цієї ідеї негативно.

Водночас як показали результати, ставлення до такого формату роботи держслужбовців переважно негативне (64%), якщо при цьому вони знаходитимуться за кордоном. Лише 18% респондентів вважають цю ідею прийнятною.

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