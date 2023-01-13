Як Україна торгувала з росією до повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua
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Як Україна торгувала з росією до повномасштабної війни (інфографіка)

Казна та Політика
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Минулої весни Україна офіційно припинила торговельні відносини з росією та запровадила повне ембарго на імпорт товарів. До повномасштабного вторгнення, незважаючи на наявність взаємних санкцій, росія залишалася одним з найбільших торгових партнерів. Санкції забороняли імпортувати з рф продовольчі товари, цигарки, ліки, одяг, вагони, локомотиви, мінеральні добрива. Але при цьому Україна купувала нафтопродукти та вугілля.
Про це пише «Слово і діло».
Інфографіка: &laquo;Слово і&nbsp;діло&raquo;
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: &laquo;Слово і&nbsp;діло&raquo;
Інфографіка: «Слово і діло»
У 2014 році, незважаючи на анексію Криму та початок війни на Донбасі, Україна експортувала до росії товарів на 9,8 млрд доларів — на 33,7% менше, ніж роком раніше. Обсяг імпорту становив 12,7 млрд доларів — скорочення на 45%.
У 2015 році обсяг експорту до росії впав удвічі — до 4,8 млрд доларів, а імпорту на 41% — до 7,5 млрд доларів.
В 2016 році Україна продала росії товарів на 3,6 млрд доларів (-25,6%), а купила — на 5,1 млрд (-31,3%).
У 2017 році Україна та росія наростили торгівлю: експорт з України в рф за рік склав 3,9 млрд доларів (+9,6%), імпорт в Україну — 7,2 млрд доларів (+39,9%).
В 2018-му імпорт російських товарів в Україну зріс ще на 12,3% — до 8,1 млрд доларів. У той час як експорт у росію скоротився до 3,7 млрд (-7,2%).
За 2019 рік обсяг експорту з України до росії склав 3,2 млрд доларів (-11,2%), імпорту в Україну — 7 млрд (-13,7%). У 2020 році Україна продала росії продукції на 2,7 млрд доларів (-16,6%), а купила — на 4,5 млрд (-35%).
За 2021 рік, що передував повномасштабній війні, обсяги торгівлі знову зросли. Україна експортувала до росії товарів на 3,4 млрд доларів (+26,2%), а імпортувала — на 6,1 млрд (+33,9%).
Найбільшу частку в українському експорті в рф складали ядерні реактори/котли/машини, чорні метали, продукти, неорганічна хімія, електричні машини, вироби із чорних металів. У 2015-2017 роках у топ п’ять товарів, які Україна продавала росії, входили також картон і папір, у 2019-2021 роках — пластмаси та полімерні матеріали.
Україна, у свою чергу, найбільше закуповувала у росії мінеральне паливо/нафту/нафтопродукти, ядерні реактори/котли/машини, добрива, чорні метали.
За матеріалами:
Espreso.tv
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