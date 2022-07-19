Як учасникам індустрії пережити криптозиму? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як учасникам індустрії пережити криптозиму? Вчора 11:52 — Фондовий ринок

Як учасникам індустрії пережити криптозиму?

Криптовалютний ринок і вся величезна індустрія, побудована навколо нього, включаючи цілу армію профільних трейдерів, переживають далеко не найкращі часи. Обвал вартості провідних криптовалютів підвів багатьох учасників галузі до межі виживання, а багатьох і за межу. І якщо ще кілька місяців тому на ринку жартували, що «зима близько», то тепер очевидно: криптозима вже тут!

Про стан крипторинка на сьогодні, прогнози, пов’язані з криптовалютами, безпеку роботи з криптобіржами, ситуацію в Huobi Group, включаючи кадрову та фінансову політику, розповіла в інтерв’ю фінансовий директор Huobi Group, пані Лілі Чжан і дає поради на прикладі своєї компанії.

Як працює Huobi в умовах «криптозими»? У чому перевага Huobi, щоб протистояти ситуації?

Ми раді поділитися з вами тим, що бізнес-операції Huobi Global залишаються надійними та стабільними серед так званої «криптозими» й не постраждали від кризи за останні кілька місяців.

Це стало можливим завдяки нашому стабільному грошовому потоку та резерву безпеки у 20 000 BTC. Зверніть увагу, що ми не заморожували й не плануємо заморожувати депозити та зняття коштів для наших користувачів. Ми завжди дотримуємося своєї обіцянки виплатити 100 % наших зобов’язань перед клієнтами, й останні ринкові умови не вплинули на нашу здатність це зробити.

Як у цій ситуації Huobi забезпечує безпеку активів користувачів?

Huobi завжди ставить безпеку активів користувачів як найвищий пріоритет і має потужну та комплексну систему контролю ризиків і безпеки, яка не має собі рівних у галузі. Активи наших користувачів зберігаються в холодних гаманцях і ізольовані від коштів, які забезпечують роботу нашої біржі. У нас також є 20 000 біткойнів для захисту від спаду ринку та складних ситуацій.

За останні дев’ять років у Huobi ніколи не було жодних інцидентів безпеки, на відміну від багатьох інших бірж. Ми найбезпечніша та найстаріша криптобіржа у світі. Ми завжди вважаємо безпеку активів найважливішою пропозицією нашої біржі.

Оскільки багато інвесторів втрачають довіру до криптовалюти, що ви пропонуєте їм робити? Яка ваша думка щодо майбутнього індустрії блокчейнів?

Оскільки ринок вважається ведмежим, я б рекомендувала інвесторам проводити більш обережну оцінку, перш ніж інвестувати в будь-які токени чи проєкти, й уникати встановлення надто амбітних цілей. Є багато бірж, які мають фінансові проблеми, але великі централізовані біржі, такі як Huobi Global, залишаються відносно безпечними, враховуючи їх розмір.

Що стосується майбутнього галузі, Huobi Global продовжує оптимістично дивитися на довгостроковий потенціал галузі та буде й надалі інвестувати в інфраструктуру майбутнього, оскільки в нас є значний грошовий потік.

Наразі ми інвестуємо значні кошти в проєкти по всьому світу, тим самим розвиваючи наш бізнес у всьому світі та виходячи на нові ринки.

Що, на вашу думку, важливо зробити промисловим гравцям, щоби подолати зиму?

Щоб завоювати довіру, гравцям галузі важливо дотримуватися нормативних актів і пропонувати безпечні професійні послуги користувачам.

По-друге, оскільки зараз критичний час для галузі, я вважаю, що гравці галузі повинні об’єднатися один з одним більше, ніж будь-коли. Ми закликаємо всіх сприяти розвитку галузі та спільно захищати безпеку активів користувачів.

По-третє, провідні гравці галузі повинні взяти на себе відповідальність відігравати роль стабілізатора здорового розвитку галузі та підтримувати проекти, які мають великий потенціал, але стикаються з тимчасовими труднощами.

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