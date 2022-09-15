Як споживачам швидко змінити електропостачальника — Укренерго — Finance.ua

Як споживачам швидко змінити електропостачальника — Укренерго Вчора 19:03 — Енергетика

Перейти від одного електропостачальника до іншого можна майже миттєво, не витрачаючи на цю процедуру 21 день, запроваджену законодавством.

Про це пише «Укренерго».

Як це зробити

Для цього треба лише, щоб новий постачальник, з яким споживач хоче укласти договір, завантажив в створений в «Укренерго» програмний комплекс Датахаб заявку, скріплену своїм електронними підписом та підписом майбутнього клієнта.

Якщо система не виявила технічних перешкод для переходу, вона підтверджує наявну можливість і автоматично повідомляє старого постачальника та решту зацікавлених учасників процесу про перехід споживача і у визначений момент вносить зміни в базу даних, зазначають в компанії.

Датахаб — це інноваційний програмний комплекс, який «Укренерго» впроваджує з початку роботи європейської моделі ринку електроенергії, щоб автоматизувати якнайбільше процесів, пов’язаних з комерційним обліком електроенергії та взаємодією споживачів та інших учасників ринку.

Це робить алгоритми роботи українського ринку електроенергії прозорими і такими, що відповідають європейським стандартам.

«Укренерго» вже створило та наповнило централізовану базу даних про точки комерційного обміну електроенергії та пов’язаних з ними споживачів, постачальників, операторів систем розподілу тощо. Це дає змогу збирати історичні дані про комерційний облік електроенергії на різних об’єктах.

«А сьогодні ми впровадили в ньому 11 нових автоматизованих функцій, які дозволяють швидко, а іноді навіть автоматично, змінити постачальника електроенергії, серед яких і зміна постачальника за заявкою споживача», — повідомили в компанії.

Скористатися новими функціями в Датахабі поки що можна лише на територіях, де працюють три оператора систем розподілу:

«Волиньобленерго», «ПЕЕМ «ЦЕК» (частина Дніпропетровської області) та ПрАТ «Атомсервіс» (частина Миколаївської області та Кіровоградської областей). В найближчі місяці «Укренерго» розповсюдить цей функціонал на інші регіони.

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