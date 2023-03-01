Як співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse допоможе витіснити росію зі світового ринку ядерного палива — Finance.ua
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Як співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse допоможе витіснити росію зі світового ринку ядерного палива

Енергетика
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Під час робочого візиту до Швеції міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав завод з виробництва ядерного палива американської компанії Westinghouse.
Про це повідомляє Міненергетики.
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Герман Галущенко також поспілкувався з українськими фахівцями-ядерниками, які працюють над спільним проєктом Westinghouse та НАЕК «Енергоатом» з виробництва ядерного палива для реакторів ВВЕР-440.
Відповідний Меморандум між компаніями був підписаний у присутності Президента України Володимира Зеленського у 2020 році, і зараз спільні зусилля спрямовані на максимальне пришвидшення його реалізації. За словами міністра, сьогодні це питання не тільки України, але й усієї Європи.
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Це питання найшвидшого позбавлення залежності від російського ядерного палива, а відповідно — й ефективності майбутніх санкцій щодо ядерної галузі росії.
«Результати нашої кооперації надихають і дають впевненість у тому, що вже цього року ми посунемо росію з переліку гравців на ринку ядерного палива. Цьому сприятиме тісна та плідна співпраця фахівців Westinghouse та Енергоатому», — наголосив Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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