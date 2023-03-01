Як співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse допоможе витіснити росію зі світового ринку ядерного палива — Finance.ua

Як співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse допоможе витіснити росію зі світового ринку ядерного палива Сьогодні 14:35 — Енергетика

Під час робочого візиту до Швеції міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав завод з виробництва ядерного палива американської компанії Westinghouse.

Про це повідомляє Міненергетики.

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Герман Галущенко також поспілкувався з українськими фахівцями-ядерниками, які працюють над спільним проєктом Westinghouse та НАЕК «Енергоатом» з виробництва ядерного палива для реакторів ВВЕР-440.

Відповідний Меморандум між компаніями був підписаний у присутності Президента України Володимира Зеленського у 2020 році, і зараз спільні зусилля спрямовані на максимальне пришвидшення його реалізації. За словами міністра, сьогодні це питання не тільки України, але й усієї Європи.

Це питання найшвидшого позбавлення залежності від російського ядерного палива, а відповідно — й ефективності майбутніх санкцій щодо ядерної галузі росії.

«Результати нашої кооперації надихають і дають впевненість у тому, що вже цього року ми посунемо росію з переліку гравців на ринку ядерного палива. Цьому сприятиме тісна та плідна співпраця фахівців Westinghouse та Енергоатому», — наголосив Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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