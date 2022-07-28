Як швидко та вигідно відправити або отримати гроші: 5 сервісів — Finance.ua

Як швидко та вигідно відправити або отримати гроші: 5 сервісів Вчора 08:03 — Валюта

зміни на валютному ринку

Тема міжнародних грошових переказів, яка завжди цікавила українців, стала як ніколи актуальною та злободенною.

Finance.ua вивчив кілька сервісів, які допоможуть швидко і вигідно відправити гроші за кордон, чи отримати переклад звідти.

Revolut

Відомий англійський необанк Revolut спростив реєстрацію для українців, які опинилися за кордоном. Revolut дозволяє відкрити мультивалютний рахунок (у переліку — 30 валют, включаючи долар США, євро, польський злотий, англійський фунт та багато іншого).

Perekaz24

Польська система швидких міжнародних грошових переказів Perekaz24 дозволяє здійснювати миттєві перекази не лише з Польщі, а й з інших країн Європи в Україну і навпаки.

Реєстрація в системі займає всього кілька хвилин. Для того щоб збільшити ліміт на перекази, потрібно пройти ідентифікацію клієнта, після чого встановлюється денний ліміт у розмірі 2 тис. дол. та місячний ліміт у розмірі 10 тис. дол.

Fin.do

Платформа миттєвих переказів Fin.do — це мобільний додаток міжнародних грошових переказів, який дозволяє здійснювати миттєві перекази у більш ніж 50 країнах світу в будь-якій валюті.

Для того щоб вілправити переказ, необхідно прив’язати свою картку платіжної системи MasterCard. Сума переказу списуватиметься з цієї картки.

TransferGo

TransferGo — міжнародна компанія, що пропонує послуги вигідного переказу грошей із мінімальними комісіями. Обслуговує кілька десятків валют у 55 країнах світу та має офіси по всій Європі, зокрема, у Лондоні, Берліні, Стамбулі та Варшаві.

PayPal

Найбільша електронна платіжна система PayPal (420 мільйонів клієнтів із понад 200 країн) у цей нелегкий для нашої країни час зробила кілька кроків назустріч українцям. Компанія дозволила виведення зі своїх рахунків на українські банківські картки

До наявного акаунту PayPal можна прив’язати банківські картки у гривні для заведення коштів, а також банківські картки у доларах та євро — для виведення. Рахунки PayPal можна використовувати для отримання переказів із будь-якої країни світу, переказів та виведення.

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