Як сформувати заяву-розрахунок за е-лікарняними — Finance.ua
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Як сформувати заяву-розрахунок за е-лікарняними

Особисті фінанси
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Як сформувати заяву-розрахунок за е-лікарняними
Як сформувати заяву-розрахунок за е-лікарняними
Для отримання допомоги за електронним лікарняним роботодавець має сформувати та подати до Фонду соціального страхування України заяву-розрахунок.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України на сторінці у Facebook.
Форма заяви-розрахунку для отримання коштів на виплату допомоги за е-лікарняними не змінилась й тотожна для паперових і електронних лікарняних.
Заяву-розрахунок можна подати:
  • онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення;
  • на паперових носіях.
Алгоритм дій для формування заяви-розрахунку за е-лікарняними такий:
  • перші шість колонок залишаються без змін, а поле «Серія» необхідно залишити порожнім;
  • у полі «Номер» вказується номер електронного лікарняного, який складається з 19 знаків і генерується у форматі ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ-Х (де ХХХХХХ — номер випадку непрацездатності, ХХХХХХХХХХ — порядковий номер листка непрацездатності, Х — номер версії);
  • у наступному полі потрібно вказати, чи е-лікарняний є первинним, чи продовженням (цифри 1 або 2 відповідно). Визначити це допоможе унікальний номер випадку непрацездатності. Унікальний номер листка непрацездатності містить: номер випадку непрацездатності, порядковий номер листка непрацездатності; номер версії;
  • у десятій колонці вказується оновлений код причини непрацездатності — він відрізняється від визначених для паперових лікарняних.
В е-лікарняних причини непрацездатності бувають:
  • тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві;
  • вагітність і пологи;
  • необхідність догляду за хворою дитиною;
  • необхідність догляду за хворим членом сім’ї;
  • необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною;
  • карантин, встановлений відповідно до законодавства;
  • протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
  • перебування у відділенні санаторно-курортного закладу;
  • тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);
  • перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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