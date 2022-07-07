Як сформувати заяву-розрахунок за е-лікарняними — Finance.ua

Як сформувати заяву-розрахунок за е-лікарняними Вчора 09:31 — Особисті фінанси

Як сформувати заяву-розрахунок за е-лікарняними

Для отримання допомоги за електронним лікарняним роботодавець має сформувати та подати до Фонду соціального страхування України заяву-розрахунок.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України на сторінці у Facebook.

Форма заяви-розрахунку для отримання коштів на виплату допомоги за е-лікарняними не змінилась й тотожна для паперових і електронних лікарняних.

Заяву-розрахунок можна подати:

онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення;

на паперових носіях.

Алгоритм дій для формування заяви-розрахунку за е-лікарняними такий:

перші шість колонок залишаються без змін, а поле «Серія» необхідно залишити порожнім;

у полі «Номер» вказується номер електронного лікарняного, який складається з 19 знаків і генерується у форматі ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХ-Х (де ХХХХХХ — номер випадку непрацездатності, ХХХХХХХХХХ — порядковий номер листка непрацездатності, Х — номер версії);

у наступному полі потрібно вказати, чи е-лікарняний є первинним, чи продовженням (цифри 1 або 2 відповідно). Визначити це допоможе унікальний номер випадку непрацездатності. Унікальний номер листка непрацездатності містить: номер випадку непрацездатності, порядковий номер листка непрацездатності; номер версії;

у десятій колонці вказується оновлений код причини непрацездатності — він відрізняється від визначених для паперових лікарняних.

В е-лікарняних причини непрацездатності бувають:

тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві;

вагітність і пологи;

необхідність догляду за хворою дитиною;

необхідність догляду за хворим членом сім’ї;

необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною;

карантин, встановлений відповідно до законодавства;

протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

перебування у відділенні санаторно-курортного закладу;

тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);

перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2.

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